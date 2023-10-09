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Коммерсантъ FM
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В пригороде Иерусалима ракетным ударом «Хамаса» повреждена мечеть Кадырова

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения «Хамас») сообщили о ракетном обстреле Иерусалима из сектора Газа. При падении ракеты были ранены четверо израильтян. Кроме того, как сообщил МИД Израиля, повреждения получила мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима.

Вид на мечеть Кадырова в Абу-Гоше в сентябре 2022 года

Вид на мечеть Кадырова в Абу-Гоше в сентябре 2022 года

Фото: Hagai Agmon-Snir / Wikipedia

Вид на мечеть Кадырова в Абу-Гоше в сентябре 2022 года

Фото: Hagai Agmon-Snir / Wikipedia

Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году, мечеть названа в честь его отца Ахмата Кадырова. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили $10 млн, в том числе $6 млн от правительства Чечни.

Пресс-служба армии Израиля сообщила о звуках сирен в Иерусалиме, которые предупреждают о ракетных обстрелах. По данным Times of Israel, при ударе были ранены жители города Бейтар-Илит недалеко от Иерусалима.

Кроме того, как сообщает Times of Israel, ВВС Израиля наносят удары по целям в Ливане после вооруженного проникновения через границу. В связи с этим жителей 28 городов на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном попросили оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Утром 7 октября «Хамас» нанес одну из крупнейших ракетных атак по Израилю. Число погибших израильтян превысило 800 человек, еще 2,5 тыс. пострадали. На территории сектора Газа и западного берега реки Иордан погибли 576 человек. Еще 2,9 тыс. человек получили ранения. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ «Хамасу» «изменит лицо Ближнего Востока».

Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина

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