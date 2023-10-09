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Коммерсантъ FM
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Премиальные авто разгоняют спрос

Почему увеличилось число продаж дорогих машин

Санкции не помешали росту парка люксовых автомобилей в России. По оценкам FinExpertiza, число машин дороже 10 млн руб. в 2022 году выросло на четверть. Выводы аналитиков приводит РБК. Данные основаны на статистике ФНС, люксовые автомобили облагаются повышенным налогом. Число таких машин в России приблизилось к 20 тыс. А начисленный налог составил более 3 млрд руб. В прошлом году Евросоюз запретил ввозить в Россию автомобили дороже €50 тыс. А этим летом эмбарго расширили, теперь оно касается всех машин с объемом двигателя больше 1,9 литра независимо от цены.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почему это не мешает росту люксового сегмента? Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов видит три причины:

«На сегодняшний день в категорию люкса можно отнести практически все, что попадает на территорию Российской Федерации. Цены объективно очень сильно выросли. При этом все-таки определенный ввоз автомобилей люксовых марок произошел. Если вы посмотрите на параллельный импорт, то единственное, что в Россию можно было ввозить, и это имело хоть какой-то коммерческий смысл — машины премиального сегмента.

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Именно там утильсбор, таможенная пошлина, НДС более благосклонно воспринимались потребителем. Люди, у которых есть деньги, покупали именно дорогие автомобили, понимая, что при дальнейшем изменении курса, это очень правильная система для конвертации рубля.

В 2022 мы видели один драйвер — сверхкрепкий рубль. Он как раз и позволял покупать эти машины и фиксировать какую-то прибыль. В 2023 был другой драйвер — бегство от рубля. С точки зрения экономики это все очень похоже. И там, и там драйвером выступало нестандартное поведение национальной валюты — это во-первых. И политика в области таможенного регулирования — это во-вторых».

Налогом на роскошь облагаются автомобили из специального списка Минпромторга. И до прошлого года в него входили машины дороже 3 млн руб. Позднее этот порог повысили до 10 млн руб. но перечень все равно расширился. Сейчас в нем почти 450 марок — на сотню больше, чем в 2022-м. Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль не исключает, что список продолжит пополняться:

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«С учетом того, что методология максимально непрозрачная, стоит ждать чего угодно. Список точно расширится, машины будут дорожать. И те автомобили, которые еще вчера казались нам обычными, сегодня уже будут считаться роскошными. Большинство автомобилей, которые считаются роскошью, иностранные и никак не привязанные к курсу рубля и доллара. Когда мы берем какие-то расчеты в рублях, это очень странно. Сегодня 3 млн руб. было роскошью, завтра уже 10 млн руб. — не роскошь. Может так случиться, что послезавтра и авто за 30 млн руб. уже окажутся не люксовыми. Тогда налог будет автоматически пересчитан на более дорогой».

Как уточняют аналитики FinExpertiza, больше всего люксовых машин стоит на учете в Москве — 8 тыс., или 40% всего премиального автопарка. 2 тыс. — в Санкт-Петербурге, чуть больше 1,5 тыс. — в Московской области. В каждом из остальных регионов таких автомобилей не больше 1 тыс.

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Илья Сизов

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