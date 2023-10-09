Китайские авто не доехали до популярности

Самыми популярными марками авто у россиян с января по сентябрь были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто». Его эксперты проанализировали суммарные данные по новым и подержанным машинам. Среди моделей самыми востребованными оказались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Эксперты отмечают, что в некоторых городах новые автомобили в среднем продавались дешевле подержанных. Такая ситуация была зафиксирована в Нижнем Новгороде и Самаре. При этом корейские и японские машины по востребованности обошли китайские. Это связано с большой базой подержанных авто в стране, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Китайские автомобили еще пока не набрали серьезную массу на российском рынке. В стране более 40 млн легковых авто, и тот объем машин из КНР, который был продан за последние два-три года, еще слабо влияет на общую статистику. В 2023 году новых автомобилей будет продано около 1 млн, а подержанных — больше 4 млн, может быть, даже 5 млн.

Конечно, машин Lada, Kia и Hyundai на рынке сейчас намного больше. И если мы считаем и новые, и подержанные, то именно эти марки на первых ролях. А если посмотреть только на новые, то расклад уже другой: на первом месте Lada Granta, потом идет Niva Travel, а потом уже — Chery Tiggo 7. За ним в рейтинге расположился Haval Jolion, трехдверная Niva и LadaVesta.

То есть китайцы еще не набрали общий большой объем автомобилей, потому что в 2021 году доля новых "китайцев" на российском рынке составляла всего 6,8%. Пока количество проданных китайских авто не очень сильно влияет на общий парк».

То, что в некоторых городах машины с пробегом в период с января по сентябрь оказались в среднем дороже новых, связано с предлагаемым ассортиментом автомобильной продукции. При этом не исключены ситуации, когда в отдельных регионах машины одних и тех же марок и моделей могут несколько отличаться по цене.

Так что тем, кто хочет сэкономить на приобретении автотранспорта, иногда имеет смысл покупать машину в соседних регионах, говорит генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Основная причина, из-за которой кажется, что подержанные автомобили стоят дороже, связана с тем, что в городах, в которых возник такой феномен, существенная доля приходится на автомобили российской Lada. То есть за счет того, что средняя стоимость новых машин ввиду большой доли АвтоВАЗа становится достаточно невысокой, корректнее отдельно сравнивать автомобили российского производства с отдельным сегментом иномарок. Более того, иномарки тоже, по моему мнению, корректно делить на определенные классы и сегменты.

В целом кардинальной разницы в ценах на новые автомобили между российскими городами нет. Да, локально бывают ситуации, что в каком-то из городов больше предложение, а в каком-то из городов, наоборот, автомобили популярной марки заканчиваются, и, соответственно, могут происходить какие-то перекосы.

Но в целом сейчас уровень цен практически у всех профессиональных участников рынка, он стабилизировался. Поэтому, посмотреть, какие цены сейчас актуальны в разных дилерских центрах в разных городах, полезно. Но если брать наиболее крупные по емкости сегменты, то уровень цен достаточно ровный».

Самым популярным автомобилем в Москве за первые девять месяцев стала Skoda Octavia. При этом в столице средняя стоимость новых машин составила 2,6 млн руб., с пробегом — 1,4 млн руб.

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Андрей Загорский