Соцсеть X собирается убрать заголовки в новостных постах

Соцсеть X (бывшая Twitter) тестирует новый способ публикации постов со ссылками на новостные статьи: теперь в них не будет заголовков, останется только кликабельная картинка и краткое описание. Владелец X Илон Маск считает, что заголовки занимают слишком много места в публикациях и мешают листать ленту.

Если пользователь при размещении ссылки не опубликует какой-то дополнительный текст, то вся публикация будет состоять из одной только кликабельной картинки. Неизвестно, когда в компании собираются внедрить новую функцию. По словам источника Fortune, это идея Илона Маска, который верит, что нововведение поможет сдержать кликбейт. В Х уже тестировали новую функцию среди рекламодателей, которым она не понравилась. Тем не менее в компании не собираются отказываться от предложенной Илоном Маском идеи.

Ранее владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что задумывается над тем, чтобы убрать из приложения функции блокировки пользователей, оставив только невозможность написать в личные сообщения. На фоне этих новостей из-за наплыва пользователей сломалась аналогичная соцсеть Bluesky.

Евгений Федуненко