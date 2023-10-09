Краткая история женской доли

Впервые за последние годы Нобелевская премия по экономике достанется экономисту, специализирующемуся на междисциплинарных исследованиях. Клаудия Голдин, лауреат премии шведского Риксбанка 2023 года,— экономический историк, почти вся карьера которой посвящена исследованиям женщин на рынке труда и в экономике в целом: лауреат впервые показала, что «чисто экономическими» методами проблема гендерного неравенства не решаема и в целом она гораздо сложнее, чем может выглядеть в оптимистических лозунгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нобелевская премия по экономике досталась в 2023 году экономическому историку Клаудии Голдин

Фото: REUTERS/Reba Saldanha, Reba Saldanha / Reuters Нобелевская премия по экономике досталась в 2023 году экономическому историку Клаудии Голдин

Фото: REUTERS/Reba Saldanha, Reba Saldanha / Reuters

До этого года лишь два экономических «Нобеля» по экономике доставались неэкономистам: это стало возможно после 1995 года, когда в комитет по премиям включили двух представителей социальных наук, а сам статут премии Риксбанка в память Альфреда Нобеля позволил присуждать ее социологам и политологам. Впрочем, этим правом не воспользовались и до сих пор, хотя до 1995 года экономистами-нобелиатами стали психолог Дэйвид Канеман (в 2002 году) и политолог Герберт Саймон (в 1978 году). Тем не менее премия 2023 года — не чисто экономическая: Клаудия Голдин известна в первую очередь как экономический историк, хотя в своей сфере она ценится как экономист — недаром в 1990–1991 годах она возглавляла Американскую экономическую ассоциацию и три десятка лет работает в ведущей экономической американской ассоциации NBER.

Голдин, учившаяся в Корнелле и Чикаго, с 1970-х годов занималась почти исключительно историей рынков труда — PhD ее была посвящена рабскому труду на американском Юге, а первая широко известная публикация в экономических журналах в 1973 году была статьей в Journal of Economic History (много лет спустя она стала его постоянным редактором) о различных аспектах женской эмансипации в США в связи с состояниями рынков труда в XX веке.

Для профессионального сообщества главные труды Клаудии Голдин — это книга 1990 года «Понимание гендерного разрыва: Экономическая история американских женщин», где впервые показано — почти линейный в статистике процесс «выравнивания» в течение десятилетий доходов женщин и мужчин совершенно недостоверно показывает динамику гендерного экономического неравенства.

Считать необходимо более или менее все — от продолжительности труда на рабочем месте до образования и его стоимости, от дискриминации при приеме на работу до стоимости гибкого рабочего графика для женщин, от обеспечения детей до состояния базовой инфраструктуры. В книге впервые показано, что проблема гендерного неравенства не решается простым уравниванием зарплат — Голдин показала, как, казалось бы, не имеющие никакого отношения к рынку труда факторы, например доступность оральных контрацептивов,— сокращают реальное гендерное неравенство, а другие такие же — как технологическое развитие в определенных сферах — легко его увеличивают.

Непрофессиональная же публика отлично знает самую цитируемую работу Голдин, написанную в 2000 году в соавторстве c Сесилией Роуз, хотя до вчерашнего дня мало кто интересовался ее авторами. История о том, что при «слепом» (за ширмой) прослушивании кандидатов женщины имеют намного больше шансов попасть в состав оркестра, стала мемом — как и соображение о том, что патриархально настроенная (обычно состоящая из мужчин) комиссия по прослушиванию даже в случае использования ширмы может искажать оценку исполнительницы, лишь заслышав стук каблуков по подиуму.

Однако, видимо, главный вклад Голдин в экономическую науку — практическое указание на то, что «чистой» экономики не может существовать и «неэкономические» факторы, рассматриваемые эффективно только в междисциплинарной научной парадигме, порой даже более важны, чем эконометрические модели (Голдин — давний член Эконометрического общества).

Не бывает и не может быть одного и конечного объяснения тому, что происходит в «экономической» реальности, поскольку не бывает экономики вне общества — а здесь, и это знают только экономические историки, важным могут стать непредсказуемые вещи, как тот же стук каблуков по подиуму, где стоит рояль. Во многом работы Голдин изменили развитие феминизма конца XX века от ярких, но почти не работающих политических деклараций к реально более справедливому гендерному порядку.

Дмитрий Бутрин