Нобелевские лауреаты–2023

С 1990-х по 2010 год венгерский биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайссман активно модифицировали нуклеозидные основания ради разработки вакцины нового поколения — на основе синтезированных матричных РНК (мРНК).

В мРНК-вакцине нет вируса, присутствует лишь кусочек его генетической информации. Но человеческий организм воспринимал синтезированные мРНК как полноценный вирус и отвечал сильной воспалительной реакцией. По этой причине медики считали потенциал технологий на основе мРНК невысоким. Каталин Карико и Дрю Вайссман смогли изменить химический состав нуклеозидов таким образом, что воспалительная реакция на мРНК почти полностью исчезла. Во время пандемии эти разработки позволили Pfizer и Moderna создать вакцины против COVID-19.

В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что лауреаты нынешнего года «фундаментально изменили наше представление о том, как мРНК взаимодействует с иммунной системой» человека, и «внесли вклад в то, что вакцины против одной из величайших угроз здоровью человека в наше время разработаны с беспрецедентной скоростью».

Открытия Каталин Карико и Дрю Вайссмана также используют разработчики прививок от других инфекционных заболеваний, например вируса Зика, и исследователи, занимающиеся поиском лекарств от некоторых видов рака.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нобелевскую премию привили по-новому».