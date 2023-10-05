Нобелевские лауреаты–2023
Кто и за что получил премию в этом году
Со 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло называют имена новых обладателей Нобелевских премий. Подробнее о победителях и их открытиях — в материале «Ъ».
Физиология и медицина
- Когда присуждена: 2 октября
- Кто получил: Каталин Карико, Дрю Вайссман
- Страны: Венгрия, Соединенные Штаты Америки
- За что: исследования, которые лежат в основе мРНК-вакцин против COVID-19
С 1990-х по 2010 год венгерский биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайссман активно модифицировали нуклеозидные основания ради разработки вакцины нового поколения — на основе синтезированных матричных РНК (мРНК).
В мРНК-вакцине нет вируса, присутствует лишь кусочек его генетической информации. Но человеческий организм воспринимал синтезированные мРНК как полноценный вирус и отвечал сильной воспалительной реакцией. По этой причине медики считали потенциал технологий на основе мРНК невысоким. Каталин Карико и Дрю Вайссман смогли изменить химический состав нуклеозидов таким образом, что воспалительная реакция на мРНК почти полностью исчезла. Во время пандемии эти разработки позволили Pfizer и Moderna создать вакцины против COVID-19.
В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что лауреаты нынешнего года «фундаментально изменили наше представление о том, как мРНК взаимодействует с иммунной системой» человека, и «внесли вклад в то, что вакцины против одной из величайших угроз здоровью человека в наше время разработаны с беспрецедентной скоростью».
Открытия Каталин Карико и Дрю Вайссмана также используют разработчики прививок от других инфекционных заболеваний, например вируса Зика, и исследователи, занимающиеся поиском лекарств от некоторых видов рака.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нобелевскую премию привили по-новому».
Физика
- Когда присуждена: 3 октября
- Кто получил: Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л`Юилье
- Страна: США, Германия, Швеция
- За что: эксперименты с аттосекундными импульсами света
Физики Пьер Агостини, Ференц Краус и Энн Л`Юилье получили премию за эксперименты, которые помогут исследовать поведение электронов внутри атомов и молекул.
В мире электронов изменения происходят постоянно и молниеносно. Они занимают несколько десятых долей аттосекунды — единицы времени в Международной системе единиц, равной 1 на 10 в минус 18-й степени секунды. По выражению Нобелевского комитета, «аттосекунды настолько коротки, что в одной секунде их поместится столько же, сколько секунд прошло с момента зарождения Вселенной».
Чтобы зафиксировать эти изменения, физикам требуется специальный инструмент. Им стали аттосекундные импульсы лазерного излучения. Ключ к ним нашла Энн Л`Юилье в конце 1980-х годов, когда пропустила инфракрасный лазерный свет через инертный газ. В 2001 году Пьер Агостини произвел и исследовал серию последовательных световых импульсов, каждый из которых длился всего 250 аттосекунд. Одновременно с ним Ференц Крауш провел эксперимент, который позволил выделить одиночный световой импульс в 650 аттосекунд.
Председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон отметила, что аттосекундная физика позволяет понять механизмы, которые регулируются электронами. Следующим шагом станет их использование на практике, например в медицине или при разработке и производстве электроники.
Подробнее — в материале «Ъ» «Очень короткий импульс».
Химия
- Когда присуждена: 4 октября
- Кто получил: Мунги Бавенди, Луи Брус и Алексей Екимов
- Страна: США
- За что: открытие и синтез квантовых точек
Квантовыми точками называются настолько крошечные наночастицы, что их размер влияет на их свойства. Например, габариты такой частицы определяют, какой цвет она приобретает. Меняется размер — меняется и цвет.
Исследователи много лет говорили, что в наночастицах могут возникнуть интересные и необычные квантовые эффекты, но не верили, что их начнут применять в массовом производстве — эксперименты в этой области казались слишком сложными и непредсказуемыми. Сейчас квантовые точки подсвечивают светодиодные лампы, компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED, а также помогают хирургам при удалении опухолевых тканей. Возможным это сделали Мунги Бавенди, Луи Брус и Алексей Екимов.
Первым квантовые точки из хлорида меди синтезировал россиянин Алексей Екимов в начале 1980-х годов. На тот момент он работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова в Санкт-Петербурге. Несколько лет спустя Луи Брюс подтвердил квантовые эффекты в коллоидном растворе наночастиц сульфида кадмия. В 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве. Он разработал простой и предсказуемый метод, с помощью которого можно синтезировать квантовые точки нужного размера.
По мнению Нобелевского комитета, в дальнейшем квантовые точки пригодятся при создании гибкой электроники, датчиков крошечного размера и тонких солнечных панелей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нобель попал в квантовую точку».
Литература
- Когда присуждена: 5 октября
- Кто получил: Юн Фоссе
- Страна: Норвегия
- За что: за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое»
Литературная карьера Юна Фоссе началась в 1983 году, когда он опубликовал роман «Красное, черное». Но широко известным он стал не как романист, а как автор пьес. Критики называют Фоссе «крупнейшим драматургом Норвегии после Хенрика Ибсена». В 1994 году он написал первую пьесу «И мы никогда не расстанемся» и с тех пор выпустил около 30 драматургических произведений. Многие из них переведены на 40 языков и поставлены не менее тысячи раз. С Фоссе сотрудничали такие крупные театральные режиссеры, как Томас Остермайер и Роберт Уилсон. В России режиссер Юрий Бутусов поставил пьесу Фоссе «Сон об осени» на сцене Театра имени Ленсовета (Санкт-Петербург).
Юн Фоссе пишет на малораспространенной версии норвежского языка — на новонорвежском (nynorsk), который появился во время движения за независимость Норвегии и сейчас используется примерно 10% населения. В интервью журналистам Юн Фоссе сказал, что «ошеломлен и несколько напуган» решением Нобелевского комитета и отчасти считает его признанием новонорвежского языка.
С 2011 года Норвегия в знак заслуг перед искусством и культурой страны предоставила Фоссе почетную резиденцию на территории Королевского дворца в Осло — Гроттен.