Средняя зарплата в Сургуте достигла почти 104 тысяч рублей

Пятое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занял Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Как сообщили аналитики сайта «РИА новости», среднемесячная зарплата в первом полугодии 2023 года составила 103,8 тыс. руб. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, зарплаты выросли на 10,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ханты-Мансийск занял шестое место в рейтинге. Средняя зарплата в первом полугодии составила 99 тыс. руб. (+15,7%). Нижневартовск занимает 14 место, где средняя зарплата составляет 74,9 тыс. руб. (+12,8%).

Рейтинг городов возглавил Новый Уренгой. Средняя зарплата там составила 142,6 тыс. руб. (+10,1%). Столица ЯНАО — Салехард занимает второе место в рейтинге, средняя зарплата в первом полугодии достигла 127,2 тыс. руб. (+10,1%).

Полина Хабарова

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