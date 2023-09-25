Новый Уренгой возглавил топ российских городов по уровню зарплат

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занял Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Как сообщили аналитики сайта «РИА новости», среднемесячная зарплата в первом полугодии составила 142,6 тыс. руб. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, зарплаты выросли на 10,1%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Столица ЯНАО — Салехард занимает второе место в рейтинге. Средняя зарплата в первом полугодии составила 127,2 тыс. руб. на (+10,1%).

Другие регионы УрФО также вошли в рейтинг. Тюмень занимает 12 место, средняя зарплата в первом полугодии составила 74,9 тыс. руб. (+14,9% к показателям прошлого года). Екатеринбург занял 19 место, средняя зарплата составила 69,7 тыс. руб. (+15,2%).

Полина Хабарова

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