«Каникулы» во время «Чумы»

В Геленджике завершился фестиваль актуального российского кино «Маяк», учрежденный фондом «Кинопрайм». Лучшим фильмом жюри под председательством продюсера Игоря Толстунова выбрало «Каникулы» Анны Кузнецовой, а приз за лучшую режиссерскую работу достался «Чуме» Дмитрия Давыдова. О победителях и других картинах, завершивших фестивальные показы, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Свой главный приз, изображающий линзу маяка, фестиваль-дебютант присудил режиссеру-дебютанту Анне Кузнецовой Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Режиссер Алексей Герман Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Следующая фотография 1 / 2 Свой главный приз, изображающий линзу маяка, фестиваль-дебютант присудил режиссеру-дебютанту Анне Кузнецовой Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Режиссер Алексей Герман Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Программа «пилотного выпуска» «Маяка» получилась изрядно насыщенной: за пять фестивальных дней было показано одиннадцать фильмов, а в перерывах между ними проходили еще и деловые сессии, на которых обсуждалось будущее отечественной киноиндустрии. Оно, судя по комментариям экспертов, выглядит не сильно радужным: как выразился режиссер Алексей Герман-младший, «мы вялые, и кино у нас вялое», а вопросы, как снимать на неудобные темы или с актерами, занесенными в негласные черные списки, и вовсе вызвали в ответ тяжелое молчание.

Несмотря на отмеченное господином Германом прискорбное отсутствие в русском кино новых Эйзенштейнов и Спилбергов, большинство фильмов конкурса упрекнуть в вялости все же было нельзя. Открывший фестиваль «Год рождения» Михаила Местецкого запомнился взрывной панковской энергетикой, а сыгравший в нем Эльдар Калимулин по праву получил на «Маяке» приз за лучшую мужскую роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Эльдар Калимулин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Эльдар Калимулин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В свою очередь, якутский режиссер Дмитрий Давыдов, после победившего на «Кинотавре» в 2020 году «Пугала» пустившийся в стилистические эксперименты, вернулся к жанру суровой северной драмы и представил крепко сбитую, снятую в лаконичном ч/б историю эскалации насилия в одном якутском селе под символическим (хотя и не вполне оправданным) названием «Чума».

Тихий неконфликтный Иван (Георгий Бессонов) привык покорно сносить все удары судьбы: смерть жены, обман работодателей, издевки задиристого соседа, за что его презирает подросток-сын Тарас (Эрхан Слепцов). А тот самый сосед Влад (Евгений Николаев), наоборот, постоянно шпыняет и обзывает слабаком своего безответного сына (Радомир Тихонов). Разочаровавшись в отце, Тарас выбирает в качестве примера для подражания «настоящего мужика» Влада, что ведет к росту напряжения как между этими маленькими чисто мужскими семьями, так и внутри них. Разрешается ситуация, как и началась, вспышкой насилия, а проблеск надежды на мирное сосуществование в финале слишком условно-метафорический, чтобы в него по-настоящему поверить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Любовь Мульменко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Любовь Мульменко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Полная противоположность угрюмой «Чуме» — нежная «Фрау» Любови Мульменко, получившая приз за лучший сценарий. Чудаковатый продавец из магазина «Охотник и рыболов» Ваня (солист группы OQJAV Вадик Королев), во впечатлительном детстве начитавшийся «Тиля Уленшпигеля», мнит себя рыцарем в поисках прекрасной дамы — кандидаток на эту роль он и называет «фрау». Очередным объектом его романтических устремлений становится балерина Кристина (Лиза Янковская, награжденная за лучшую женскую роль), в свои 29 лет уже страшно уставшая от бесперспективного романа с женатым доктором (Алексей Розин) и душной домашней жизни с бабушкой-матриархом (Людмила Чиркова) и безропотной мамой (Инга Оболдина). От всего этого она сбегает в отношения с Ваней, и каждый из двоих пытается обтесать другого под себя, пока не понимает — к счастью, до того, как стало слишком поздно,— что слово «надо» (завести семью и детей, быть нормальным, жить как все) совсем не является залогом счастья. «Фрау» можно назвать романтической комедией, хотя она легко и непринужденно нарушает конвенции этого жанра. Сами же авторы говорят, что сняли смешную и печальную сказку,— и это им действительно прекрасно удалось.

Многие показанные на «Маяке» фильмы оказывались связаны друг с другом темами и идеями.

Такой парой стали и две дебютные картины, снятые молодыми женщинами: «Каникулы» Анны Кузнецовой и «Королевство» Татьяны Рахмановой, получившие, соответственно, гран-при фестиваля и премию за лучший дебют. В обоих персонажами становятся подростки (хотя Кузнецова больше фокусируется на взрослых героинях), при просмотре второго вспоминается сериал «Эйфория», а в первом он даже впрямую упоминается.

В «Каникулах», рассказывающих о поездке школьной театральной студии из Калуги на фестиваль детского театра в Сочи, авторы, естественно, стремятся высказаться о том, легко ли быть молодым, но также, например, и о цензуре, отношениях искусства и государства, женщин и патриархата и женщин между собой. Правда, получается все это у них крайне незрело, а поверить в представленную на экране историю очень трудно, несмотря на галерею свежих молодых лиц и старания прекрасных актрис Дарьи Савельевой и Полины Кутеповой. Возможно, жюри оценило эти старания, равно как и сатирическое изображение официозно-благонамеренного театрального фестиваля, вытравляющего в своей программе все сколько-нибудь живое. Но отдавать этой, как бы то ни было, зеленой и наивной работе премию за лучший фильм — решение причудливое, особенно для нового киносмотра, которому над своей репутацией еще работать и работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемочная группа фильма «Королевство»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Съемочная группа фильма «Королевство»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «Королевстве» компания ребят из детдома спускает все полученные ими при выпуске деньги на грандиозную вечеринку в арендованном коттедже. Ничем хорошим этот загул закончиться не может — так оно и происходит; юные герои навсегда зависают на паузе между тяжелым прошлым и еще более пугающим будущим. Фильм, как свойственно дебютам, вышел шероховатым, несовершенным и во многом наивным, но на стороне режиссера тут тактильная работа камеры выдающегося оператора Алишера Хамидходжаева (получившая совершенно заслуженный операторский приз фестиваля) и подкупающий своей естественностью актерский состав.

Алишер Хамидходжаев работал и над еще одной конкурсной картиной — «Новым Берлином» Алексея Федорченко. Режиссер снова обращается здесь к своему любимому приему мокьюментари, чтобы поведать о неожиданных связях между Колумбией, Германией и Антарктидой, Че Геварой и евреями, любительским театром и диктатурой, Третьим рейхом и енотами. В первой из двух глав, на которые разделен фильм, выпускник Школы документального кино Марины Разбежкиной русский немец Виктор Шауфлер (Сергей Колесов) отправляется вместе с дочерью (Дарья Коныжева) в Колумбию, чтобы разгадать тайну корабля, исчезнувшего в 1956 году с его тетей Бертой и еще пятью сотнями девушек на борту. Вторая представляет собой якобы случайно найденные документальные хроники некоего «Енотового города». Увы, подробно обустраивая быт этого загадочного места, автор заигрывается и теряет зрительское внимание. Конечно, как в любой сказке, в «Новом Берлине» полно намеков и добрым молодцам (и девицам) уроков, но расшифровка их к концу второго часа хронометража становится совсем уж утомительным занятием.

За вычетом гран-при с распределением наград поспорить трудно. По большому счету беспокойство могут вызывать даже не столько сами итоги первого «Маяка», сколько его будущий охват.

В его программу на сей раз попали картины, снятые в основном в 2020–2021 годах, но большой вопрос, смогут ли отборщики следующих «Маяков» набрать среди более новых киноработ достаточное количество интересных и приличных авторских высказываний. Хотя бы даже и вялых.