Сегодня вечером в Геленджике состоится церемония закрытия и вручения наград первого фестиваля актуального российского кино «Маяк». Большую часть недели я провела именно там, так что из остальной светской жизни, московской, могу отметить разве что вечеринку в честь дня рождения телеграм-канала «Антиглянец» — самого влиятельного глянцевого по всем признакам, кроме медиума, издания в сегодняшней Москве. «Антиглянцу» достался последний теплый вечер этого года, и он им воспользовался максимально: собрал гостей в апартаментах дома Lumen, с террасы которых открывается вид на проулки за Славянской площадью. Туда, на воздух, гости поднимались постоянно, чтобы покурить и сфотографироваться. Люди постарше не преминули бы назвать такую вечеринку квартирником, но авторы канала-именинника моложе среднего организатора вечеринки в рамках ПМЭФ, так что это явно была вписка. Где были не только друзья, но и недруги, например журналистки Ксения Собчак и Надежда Стрелец. Однако мастерство организаторов заключалось еще и в том, что разминулись все, кто не должен был столкнуться нос к носу. В остальном по мероприятию было видно, что ресурс стал совсем взрослым. Кроме товарищей по телеграму сюда были приглашены и просто солидные светские знакомые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фестиваль «Маяк» — первый фестиваль, который можно назвать прямым наследником «Кинотавра». Его организатором стал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», который возглавляет Антон Малышев, но существует он на средства Романа Абрамовича. «Кинотавру» в последние годы господин Абрамович тоже был не чужой. Наверное, если б он захотел, фестиваль мог и не менять ни название, ни адрес. Но, к счастью, все поменяли. Тем более осенью 2021-го уже была попытка сделать культурный фестиваль в Геленджике. Тогда он назывался фестиваль актуальной культуры «Сезоны», возглавляла его Софья Капкова, а на концерт Ивана Дорна в честь открытия господин Абрамович приезжал лично. Впрочем, господин Малышев подчеркивал, что «Маяк» создан не для того, чтобы заменить «Кинотавр»: «Но очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин». Судя по настроениям приехавших, так и есть. Добираться в Геленджик сегодня непросто и изнурительно, так что почти все участники и гости приехали, чтобы быть тут с начала и до конца, и все время покладисто смотрели по три фильма в день, хотя были доступны и другие развлечения. Например, экскурсия на виноградники «Шато де Талю», принадлежащие семье Александра Ткачева, или прекрасная питательно-развлекательная оснащенность отеля «Метрополь», куда все поселились, или, наконец, просто пляж — все-таки финал бархатного сезона. Нет, все равно смотрели кино и говорили о нем же. И даже не особенно гудели на вечеринках, которые проходили в одноименном фестивалю заведении. Хотя слова «пойдем в "Маяк"», безусловно, не могли не отозваться ностальгией в сердцах Павла Лунгина, Алексея Германа и других творческих работников. Организаторы вроде предусмотрели вечерние посиделки, но одновременно соблюли умеренность и уместность во всем. Такое теперь встречается очень редко. К выходным в эту кинематографическую идиллию въехал большой отряд мотоциклистов — клуб любителей Harley Davidson и их подруг оккупировал не только парковку у отеля, но и столики в лобби-баре. За ними заехал казачий хор — чтобы выступить на торжественном байкерском вечере. Было лишь вопросом времени, когда две субкультуры пойдут на контакт друг с другом. Как ни странно, решились на него только член жюри Надежда Васильева-Балабанова и господин Герман. Все остальные пошли спать, чтобы ни в коем случае не проспать кино.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”