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На маяк

Евгения Милова о светской жизни

Сегодня вечером в Геленджике состоится церемония закрытия и вручения наград первого фестиваля актуального российского кино «Маяк». Большую часть недели я провела именно там, так что из остальной светской жизни, московской, могу отметить разве что вечеринку в честь дня рождения телеграм-канала «Антиглянец» — самого влиятельного глянцевого по всем признакам, кроме медиума, издания в сегодняшней Москве. «Антиглянцу» достался последний теплый вечер этого года, и он им воспользовался максимально: собрал гостей в апартаментах дома Lumen, с террасы которых открывается вид на проулки за Славянской площадью. Туда, на воздух, гости поднимались постоянно, чтобы покурить и сфотографироваться. Люди постарше не преминули бы назвать такую вечеринку квартирником, но авторы канала-именинника моложе среднего организатора вечеринки в рамках ПМЭФ, так что это явно была вписка. Где были не только друзья, но и недруги, например журналистки Ксения Собчак и Надежда Стрелец. Однако мастерство организаторов заключалось еще и в том, что разминулись все, кто не должен был столкнуться нос к носу. В остальном по мероприятию было видно, что ресурс стал совсем взрослым. Кроме товарищей по телеграму сюда были приглашены и просто солидные светские знакомые.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фестиваль «Маяк» — первый фестиваль, который можно назвать прямым наследником «Кинотавра». Его организатором стал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», который возглавляет Антон Малышев, но существует он на средства Романа Абрамовича. «Кинотавру» в последние годы господин Абрамович тоже был не чужой. Наверное, если б он захотел, фестиваль мог и не менять ни название, ни адрес. Но, к счастью, все поменяли. Тем более осенью 2021-го уже была попытка сделать культурный фестиваль в Геленджике. Тогда он назывался фестиваль актуальной культуры «Сезоны», возглавляла его Софья Капкова, а на концерт Ивана Дорна в честь открытия господин Абрамович приезжал лично. Впрочем, господин Малышев подчеркивал, что «Маяк» создан не для того, чтобы заменить «Кинотавр»: «Но очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин». Судя по настроениям приехавших, так и есть. Добираться в Геленджик сегодня непросто и изнурительно, так что почти все участники и гости приехали, чтобы быть тут с начала и до конца, и все время покладисто смотрели по три фильма в день, хотя были доступны и другие развлечения. Например, экскурсия на виноградники «Шато де Талю», принадлежащие семье Александра Ткачева, или прекрасная питательно-развлекательная оснащенность отеля «Метрополь», куда все поселились, или, наконец, просто пляж — все-таки финал бархатного сезона. Нет, все равно смотрели кино и говорили о нем же. И даже не особенно гудели на вечеринках, которые проходили в одноименном фестивалю заведении. Хотя слова «пойдем в "Маяк"», безусловно, не могли не отозваться ностальгией в сердцах Павла Лунгина, Алексея Германа и других творческих работников. Организаторы вроде предусмотрели вечерние посиделки, но одновременно соблюли умеренность и уместность во всем. Такое теперь встречается очень редко. К выходным в эту кинематографическую идиллию въехал большой отряд мотоциклистов — клуб любителей Harley Davidson и их подруг оккупировал не только парковку у отеля, но и столики в лобби-баре. За ними заехал казачий хор — чтобы выступить на торжественном байкерском вечере. Было лишь вопросом времени, когда две субкультуры пойдут на контакт друг с другом. Как ни странно, решились на него только член жюри Надежда Васильева-Балабанова и господин Герман. Все остальные пошли спать, чтобы ни в коем случае не проспать кино.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (слева) на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (слева) на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Алексей Попогребский на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Режиссер Алексей Попогребский на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Ольга Ефремова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Ольга Ефремова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Павел Лунгин (в центре) и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Режиссер Павел Лунгин (в центре) и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Григорий Туманов на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Журналист Григорий Туманов на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинокритик Петр Шепотинник (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Кинокритик Петр Шепотинник (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинокритик Стас Тыркин (справа) и исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев (слева) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Кинокритик Стас Тыркин (справа) и исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев (слева) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Дмитрий Моисеев перед показом своей конкурсной картины «Контакты» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Режиссер Дмитрий Моисеев перед показом своей конкурсной картины «Контакты» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чиповская (в центре) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Актриса Анна Чиповская (в центре) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Члены жюри фестиваля актуального российского кино «Маяк» режиссер Алексей Попогребский (слева), кинохудожник Надежда Васильева-Балабанова (вторая справа) и актриса Дарья Екамасова (справа) во время экскурсии в винодельню «Шато де Талю» в Краснодарском крае

Члены жюри фестиваля актуального российского кино «Маяк» режиссер Алексей Попогребский (слева), кинохудожник Надежда Васильева-Балабанова (вторая справа) и актриса Дарья Екамасова (справа) во время экскурсии в винодельню «Шато де Талю» в Краснодарском крае

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Денис Ковалевский (справа), режиссер Антон Бильжо (второй справа) и актриса Дарья Екамасова (в центре) перед просмотром фильма режиссера Андрея Бильжо «Невидимый мой»

Продюсер Денис Ковалевский (справа), режиссер Антон Бильжо (второй справа) и актриса Дарья Екамасова (в центре) перед просмотром фильма режиссера Андрея Бильжо «Невидимый мой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Георгий Лялин и продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Режиссер Георгий Лялин и продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Алексей Федорченко на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Режиссер Алексей Федорченко на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Вениамин Илясов, актриса Марианна Шульц и оператор Батыр Моргачев на премьере фильма режиссера Вениамина Илясова «Эра» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Слева направо: режиссер Вениамин Илясов, актриса Марианна Шульц и оператор Батыр Моргачев на премьере фильма режиссера Вениамина Илясова «Эра» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Серзин на музыкальном вечере в ресторане «Маяк Рассвет» в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Актер Евгений Серзин на музыкальном вечере в ресторане «Маяк Рассвет» в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Финал национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Финал национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в финале национального конкурса «Мисс Россия»

Генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в финале национального конкурса «Мисс Россия»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Финалистки национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Финалистки национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (слева) на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Алексей Попогребский на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Ольга Ефремова на премьере фильма Вуди Аллена «Великая Ирония» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Павел Лунгин (в центре) и содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Григорий Туманов на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинокритик Петр Шепотинник (справа) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кинокритик Стас Тыркин (справа) и исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев (слева) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Дмитрий Моисеев перед показом своей конкурсной картины «Контакты» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чиповская (в центре) на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Члены жюри фестиваля актуального российского кино «Маяк» режиссер Алексей Попогребский (слева), кинохудожник Надежда Васильева-Балабанова (вторая справа) и актриса Дарья Екамасова (справа) во время экскурсии в винодельню «Шато де Талю» в Краснодарском крае

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Денис Ковалевский (справа), режиссер Антон Бильжо (второй справа) и актриса Дарья Екамасова (в центре) перед просмотром фильма режиссера Андрея Бильжо «Невидимый мой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Георгий Лялин и продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Алексей Федорченко на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Вениамин Илясов, актриса Марианна Шульц и оператор Батыр Моргачев на премьере фильма режиссера Вениамина Илясова «Эра» на фестивале актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Серзин на музыкальном вечере в ресторане «Маяк Рассвет» в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Финал национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в финале национального конкурса «Мисс Россия»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Финалистки национального конкурса «Мисс Россия» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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