На СвЖД отправка контейнеров по России выросла на 10,4%
С начала года Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 328,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,2% к показателям аналогичного периода прошлого года). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, внутри страны отправлено 191 тыс. ДФЭ (+10,4%).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В период с января по сентябрь во всех видах сообщения было отправлено 232,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+1,3%). Всего с начала года было перевезено 4,2 млн тонн грузов, в том числе:
- химические и минеральные удобрения — 8,8 тыс. (рост в 18 раз);
- автомобили и комплектующие — 2 тыс. (рост в 13 раз);
- черные металлы — 14,7 тыс. (+14,2%);
- химикаты и сода — 92 тыс. ДФЭ (-14%);
- метизы — 4,1 тыс. (-25,8%);
- цветные металлы — 10,3 тыс. (-8,1%) и другое.
СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С января по август СвЖД перевезла 168 тыс. контейнеров ДФЭ (+10,4%). Во всех видах сообщения было отправлено 291 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,3%).
Напомним, в 2023 году специалисты СвЖД разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных. Общее количество доступных ускоренных маршрутов составило 248.