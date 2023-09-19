СвЖД разработала более 30 новых маршрутов для ускоренных грузоперевозок

В январе-августе 2023 года специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, общее количество доступных ускоренных маршрутов составило 248.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным СвЖД, объем грузов, перевезенных по таким маршрутам, за восемь месяцев 2023 года увеличился на 4,9% (относительно показателей аналогичного периода прошлого года) — до 11,8 млн тонн.

С начала года СвЖД открыла пять дополнительных грузовых станций для операций с контейнерами. С июня на станции Серов начал работать современный контейнерный терминал, с помощью которого промышленные предприятия Свердловской области теперь могут ускоренно экспортировать продукцию.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На СвЖД в августе 2023 года погрузили 12,5 млн тонн грузов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом грузооборот за август сократился на 7,4% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. С начала года СвЖД перевезла 168 тыс. контейнеров ДФЭ (+10,4% к показателям аналогичного периода прошлого года).

Полина Хабарова

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