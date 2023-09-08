СвЖД с начала года на 10,4% увеличила контейнерные перевозки по России

С начала года Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 168 тыс. контейнеров ДФЭ (+10,4% к показателям аналогичного периода прошлого года). Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В период с января по август во всех видах сообщения было отправлено 291 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,3%). Количество груженых контейнеров составило 206,6 тыс. ДФЭ. Всего было перевезено 3,7 млн тонн грузов, в том числе:

черные металлы — 13,1 тыс. (+17,9%);

зерно — 7,9 тыс. (рост в 11 раз);

промышленные товары народного потребления — 1,3 тыс. (+11,7%);

автомобили и комплектующие — 2 тыс. (рост в 14 раз);

цветные металлы — 9 тыс. (-24,4%);

метизы — 3,6 тыс. (-26,2%);

лесные грузы — 19 тыс. (-11,1%) и другое.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, ранее в СвЖД сообщили, что с января по август было погружено 9,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте