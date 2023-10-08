Bild: демонстрация против Израиля в Берлине закончилась задержанием 40 человек
Антиизраильская демонстрация, проходившая вечером 7 октября в Берлине, закончилась задержанием 40 участников акции, которые публично выражали поддержку действиям палестинского исламского движения «Хамас», сообщает Bild.
Массовый митинг в поддержку «Хамас» проходил в берлинском районе Найкельн, его организатором выступила пропалестинская организация «Самидун». Активисты раздавали выпечку, таким образом празднуя нападение палестинских группировок на Израиль. Однако впоследствии демонстранты начали выкрикивать антисемитские лозунги, поэтому, как отмечает Bild, «местные правоохранители разогнали митинг».
По итогам уличной акции в отношении ее организаторов и участников возбуждено сразу шесть уголовных дел.
7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.