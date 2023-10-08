Торги акциями автомобильного подразделения Evergrande возобновятся 9 октября

Evergrande NEV (дочерняя компания Evergrande Group, занимающаяся выпуском электромобилей) объявила, что торги ее акциями на Гонконгской фондовой бирже возобновятся в понедельник, 9 октября.

Торги акциями Evergrande NEV были приостановлены 28 сентября вместе с акциями других подразделений Evergrande Group после сообщений о том, что основатель и председатель совета директоров группы Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием. При этом торги акциями головной структуры были возобновлены еще во вторник, 3 октября.

Кроме того, из заявления Evergrande NEV следует, что дубайская транспортная и энергетическая компания NWTN отказалась от перевода второго и третьего траншей в рамках ранее объявленной программы инвестирования $500 млн в китайского производителя. В июле автопроизводитель заявил, что планирует привлечь эту сумму, чтобы удовлетворить потребности в капитале для производства и продаж своей единственной доступной модели Hengchi 5 EV. Сделка с NWTN была подписана в августе. Однако впоследствии компания задержала платежи по долговым обязательствам и остановила производство из-за проблем ее материнской компании с ликвидностью. Учитывая это, говорится в заявлении, NWTN более не обязана была выполнять условия соглашения с Evergrande NEV. Стороны планируют заново обсудить условия для инвестиций эмиратской компании.

Кирилл Сарханянц