Котировки Evergrande крайне волатильны после возобновления торгов

Акции китайского застройщика Evergrande подскочили в цене на 42% на открытии торгов на Гонконгской бирже, достигнув отметки 0,43 гонконгского доллара. Однако почти сразу котировки девелопера скорректировались, потеряв в стоимости около 10,5% от утреннего значения. В 10:30 по мск акции компании торгуются на уровне 0,385 гонконгского доллара.

Торги акциями Evergrande не проводились несколько дней. Они были приостановлены 28 сентября после того, как котировки компании накануне рухнули на 20% из-за сообщений, что основатель и председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Компания приостановила торги акциями 21 марта 2022-го. После этого Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и 28 августа возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва.

Однако уже в сентябре акции компании дважды пережили падение более чем на 20% из-за сохраняющейся озабоченности инвесторов. А начатое расследование в отношении основателя Evergrande не позволяет компании выпускать новые долговые обязательства, что мешает реализации плана реструктуризации долга. На прошлой неделе Reuters сообщало, что группа зарубежных кредиторов готова присоединиться к судебному иску о ликвидации проблемного девелопера, если тот не представит обновленный план реструктуризации до 30 октября.

Кирилл Сарханянц