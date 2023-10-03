Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Котировки Evergrande крайне волатильны после возобновления торгов

Акции китайского застройщика Evergrande подскочили в цене на 42% на открытии торгов на Гонконгской бирже, достигнув отметки 0,43 гонконгского доллара. Однако почти сразу котировки девелопера скорректировались, потеряв в стоимости около 10,5% от утреннего значения. В 10:30 по мск акции компании торгуются на уровне 0,385 гонконгского доллара.

Торги акциями Evergrande не проводились несколько дней. Они были приостановлены 28 сентября после того, как котировки компании накануне рухнули на 20% из-за сообщений, что основатель и председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Компания приостановила торги акциями 21 марта 2022-го. После этого Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и 28 августа возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва.

Однако уже в сентябре акции компании дважды пережили падение более чем на 20% из-за сохраняющейся озабоченности инвесторов. А начатое расследование в отношении основателя Evergrande не позволяет компании выпускать новые долговые обязательства, что мешает реализации плана реструктуризации долга. На прошлой неделе Reuters сообщало, что группа зарубежных кредиторов готова присоединиться к судебному иску о ликвидации проблемного девелопера, если тот не представит обновленный план реструктуризации до 30 октября.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...