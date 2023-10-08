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Коммерсантъ FM
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Украшения из древности и космоса

Каким получился iPhone 15 Pro за 7 млн руб.

На российском рынке предлагают iPhone 15 Pro более чем за 7 млн руб. Корпус гаджета сделан из 24-каратного золота, а в панель вмонтирован фрагмент самого древнего на Земле метеорита Муонионалуста. Возраст этого космического объекта оценивается примерно в 4,5 млрд лет. Также на панель смартфона добавили часть клыка тираннозавра, которому 80 млн лет, осколок зуба мегалодона, бивня мамонта, римского копья, а также фрагмент iPhone 2G 2007 года.

Фото: Stephane Mahe, Reuters

Фото: Stephane Mahe, Reuters

Есть ли спрос на дизайнерские iPhone в России? Техно-блогер Wylsacom Валентин Петухов отмечает, что на такие устройства часто находятся покупатели:

«Как на любой подобный продукт, на такой гаджет есть свой очень изысканный покупатель. Но если говорить про более масштабные варианты, то это, как ни странно, арабский и китайский рынки. Там вообще в почете вот это все: золото, чтобы максимально дорого все было сделано. Это в азиатском менталитете — нужно выделяться, и просто iPhone недостаточно, соответственно, происходят такие странные гибриды.

Плюс, это отличный подарок для тех людей, у которых все есть. Я знаю, что Лионель Месси, когда сборная выиграла чемпионат мира, всей команде подарил эксклюзивные iPhone как знак внимания.

Какие проблемы могут обнаружиться у новых iPhone

Но если говорить именно о таком уникальном экземпляре, то часто такое заявляют как идею, и этого телефона, скорее всего, не существует. Это рендеры, которые визуализируют модель, как она будет выглядеть в случае, если ее создадут. То есть если завтра найдется все-таки желающий купить такой iPhone, то его соберут в единичном экземпляре.

Понятное дело, что со временем может появиться что-то другое, но вот именно такой гаджет будет один, и все. Здесь речь об эксклюзивности, там совсем другой формат формирования цен».

Продажи новых флагманских смартфонов от Apple в мире стартовали 22 сентября. В России официальных поставок продукции американской компании нет. Однако в ассортименте отечественных ритейлеров смартфон представлен. Цены на линейку Pro стартуют со 160 тыс. руб., а iPhone 15 Pro Макс будет стоить от 180 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

Вместе с тем пока спрос на новые устройства от Apple со стороны россиян невысокий, отмечает бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк:

Как iPhone 15 показал сильные стороны

«Пока что не очень большую долю занимает iPhone 15 относительно всех смартфонов американской корпорации. Но у нас пока не так много данных, поскольку они продаются буквально полторы недели. Пока речь идет порядка о 3 тыс. устройств.

Нельзя сказать, что спрос прямо какой-то невероятный. Ажиотаж, безусловно, был, но в силу того, что iPhone 15 имеет не слишком большие отличия от iPhone 14, его покупают в основном какие-то адепты бренда Apple. При этом, судя по всему, завезено в Россию тоже их не очень много».

Однако цена — не единственное, что отпугивает россиян, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. На спрос также влияют сообщения о дефектах новых iPhone, например, перегреве корпуса. Некоторые потребители не хотят рисковать, так как возможности воспользоваться официальной гарантией у россиян нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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