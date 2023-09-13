iPhone 15 показал сильные стороны

Акции корпорации из Купертино стали падать после презентации нового флагманского смартфона. Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также новую линейку умных часов. Презентация прошла в онлайн-формате, за ней наблюдали несколько миллионов человек. Глава компании Тим Кук называл новые продукты восхитительными и убеждал, что по мощности они опережают конкурентов. Так ли это? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott, Reuters Фото: Loren Elliott, Reuters

Более мощная батарея, ярче экран, четче камера и розовый цвет — таким оказался новый iPhone 15. Модели получили несколько обновлений. Вместо так называемой челки на всех экранах появится динамический островок. Раньше это было доступно только владельцам моделей Pro. Для них в новой линейке подготовили другое улучшение: внешний корпус смартфона будет полностью из титана. Самое важное: разработчики отказались от разъемов Lightning в зарядных устройствах в пользу USB-C для всех устройств. И этого от компании ждали давно, отмечает главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«За последнее время разъем никаким образом не совершенствовался и с ним есть проблемы в скорости передачи данных. Lightning — это USB 2.0. Поэтому видео в высоком качестве не могло быстро передаваться на MacBook. Теперь Apple переходит на Type-C практически во всех устройствах. Остались некоторые гаджеты, которые не поддерживают Type-C — это старые аксессуары, клавиатуры, мышки и все прочее. Скорее всего, Apple их тоже обновит, но, наверное, чуть позже».

На обновлении компания уже пытается заработать. Apple начала продавать переходники с Lightning на USB-C за $30. Из аксессуаров поклонникам Apple также понадобится новый чехол, потому что на корпусе есть изменения. В модели Pro появилась кнопка Action Button — замена переключателя беззвучного режима. По задумке, пользователь сам сможет назначить для нее функции, например, одним нажатием открывать камеру или заметки. Кстати, о камере: там тоже много нового, говорит хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви:

«У iPhone 15 появилась перископическая камера. Это довольно сложное техническое устройство с очень серьезной системой стабилизации. Это, наверное, одно из двух главных событий, касающееся камер. Второе — камеры iPhone 15 Pro и Pro Max умеют снимать так называемое Special Video, то есть пространственное видео. Такие ролики можно будет посмотреть на Vision Pro — в очках смешанной реальности, которые Apple представила на своей последней презентации WWDC».

Еще одна хорошая новость: не подтвердились слухи о том, что Apple собирается поднимать цены. iPhone 15 стоит столько же, сколько при релизе стоил iPhone 1 — минимум $800. Цена будет расти в зависимости от объема памяти. Но для россиян из-за отсутствия прямых поставок и слабого рубля стоимость вырастет на десятки процентов, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Ценовые характеристики, если сравнивать iPhone 13 и iPhone 14, разнились чуть ли не до 20 тыс. руб. Поэтому на сегодняшний момент можно сказать, что в России модели будут стоить от 95-100 тыс. руб. и выше — это за простейшую. Pro, конечно, окажется еще дороже. Сейчас люди стараются сохранять свой телефон на больший период времени, и при этом та доля, которая была у компании в свое время —15-16% — она увеличивалась с началом продаж новой модели. Сейчас вряд ли компания сможет набрать такую же долю. Думаю, в лучшем случае это будет где-то порядка 10-11%».

Впрочем, купить гаджет Apple из новой линейки можно и за меньшие деньги. От $400 будет стоить новая серия Apple Watch. Они получили новый чип и, как утверждается, стали мощнее предшественников на 60%. Главная фишка: устройством можно будет управлять с помощью жестов. Владельцу предлагается дважды ударить большим пальцем по указательному, чтобы часы среагировали на движение и, например, приняли входящий звонок. В продаже новые устройства появятся с 22 сентября.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская