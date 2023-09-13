Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

iPhone 15 показал сильные стороны

Действительно ли новинка от Apple превосходит гаджеты конкурентов

Акции корпорации из Купертино стали падать после презентации нового флагманского смартфона. Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также новую линейку умных часов. Презентация прошла в онлайн-формате, за ней наблюдали несколько миллионов человек. Глава компании Тим Кук называл новые продукты восхитительными и убеждал, что по мощности они опережают конкурентов. Так ли это? Расскажет Иван Якунин.

Фото: Loren Elliott, Reuters

Фото: Loren Elliott, Reuters

Более мощная батарея, ярче экран, четче камера и розовый цвет — таким оказался новый iPhone 15. Модели получили несколько обновлений. Вместо так называемой челки на всех экранах появится динамический островок. Раньше это было доступно только владельцам моделей Pro. Для них в новой линейке подготовили другое улучшение: внешний корпус смартфона будет полностью из титана. Самое важное: разработчики отказались от разъемов Lightning в зарядных устройствах в пользу USB-C для всех устройств. И этого от компании ждали давно, отмечает главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«За последнее время разъем никаким образом не совершенствовался и с ним есть проблемы в скорости передачи данных. Lightning — это USB 2.0. Поэтому видео в высоком качестве не могло быстро передаваться на MacBook. Теперь Apple переходит на Type-C практически во всех устройствах. Остались некоторые гаджеты, которые не поддерживают Type-C — это старые аксессуары, клавиатуры, мышки и все прочее. Скорее всего, Apple их тоже обновит, но, наверное, чуть позже».

Презентация Apple. Главное

Презентация Apple. Главное

На обновлении компания уже пытается заработать. Apple начала продавать переходники с Lightning на USB-C за $30. Из аксессуаров поклонникам Apple также понадобится новый чехол, потому что на корпусе есть изменения. В модели Pro появилась кнопка Action Button — замена переключателя беззвучного режима. По задумке, пользователь сам сможет назначить для нее функции, например, одним нажатием открывать камеру или заметки. Кстати, о камере: там тоже много нового, говорит хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви:

«У iPhone 15 появилась перископическая камера. Это довольно сложное техническое устройство с очень серьезной системой стабилизации. Это, наверное, одно из двух главных событий, касающееся камер. Второе — камеры iPhone 15 Pro и Pro Max умеют снимать так называемое Special Video, то есть пространственное видео. Такие ролики можно будет посмотреть на Vision Pro — в очках смешанной реальности, которые Apple представила на своей последней презентации WWDC».

Еще одна хорошая новость: не подтвердились слухи о том, что Apple собирается поднимать цены. iPhone 15 стоит столько же, сколько при релизе стоил iPhone 1 — минимум $800. Цена будет расти в зависимости от объема памяти. Но для россиян из-за отсутствия прямых поставок и слабого рубля стоимость вырастет на десятки процентов, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

Почему ремонт устройств от Apple стал востребованнее

«Ценовые характеристики, если сравнивать iPhone 13 и iPhone 14, разнились чуть ли не до 20 тыс. руб. Поэтому на сегодняшний момент можно сказать, что в России модели будут стоить от 95-100 тыс. руб. и выше — это за простейшую. Pro, конечно, окажется еще дороже. Сейчас люди стараются сохранять свой телефон на больший период времени, и при этом та доля, которая была у компании в свое время —15-16% — она увеличивалась с началом продаж новой модели. Сейчас вряд ли компания сможет набрать такую же долю. Думаю, в лучшем случае это будет где-то порядка 10-11%».

Впрочем, купить гаджет Apple из новой линейки можно и за меньшие деньги. От $400 будет стоить новая серия Apple Watch. Они получили новый чип и, как утверждается, стали мощнее предшественников на 60%. Главная фишка: устройством можно будет управлять с помощью жестов. Владельцу предлагается дважды ударить большим пальцем по указательному, чтобы часы среагировали на движение и, например, приняли входящий звонок. В продаже новые устройства появятся с 22 сентября.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...