iPhone перегрел интерес

Некоторые пользователи разочаровались в новых iPhone. Версия 15 Pro с титановым корпусом перегревается даже при выполнении элементарных задач, а у простых вариантов модели характеристики не всегда могут составить конкуренцию более дешевым андроид-смартфонам. Что именно не устроило обладателей нового «яблочного» устройства? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«iPhone 15 — это просто невероятно, у новинки совершенно новый дизайн, который просто великолепен, это самый высококачественный материал, который мы когда-либо использовали в корпусе iPhone», — не скупилось на похвалы руководство Apple на презентации 12 сентября.

Среди восторгов благодарной публики как-то неожиданно громко прозвучал хруст того самого высококачественного титанового корпуса, ломающегося в руках известного техноблогера под ником Jerry Rig Everything:

«Пришло время посмотреть, насколько прочная конструкция из алюминия и титана у iPhone 15 Pro Max. Да, буду честен, я этого не ожидал. Вы наблюдаете, как я тестирую смартфоны уже около 11 лет. И большинство из них не ломается. iPhone — особенно. И этот щелчок был слишком быстрым. Я ошеломлен».

Рядовые пользователи обнаружили и более критичные недостатки. «Горяч, как утюг»,— описывают в соцсетях способность новой модели перегреваться даже при выполнении простых задач, например, просмотре тех же самых соцсетей. Из-за этого iPhone комфортно использовать только в чехле. Эксперты объясняют проблему все тем же инновационным титановым корпусом, который плохо отводит тепло.

Но россияне этот недочет вряд ли обнаружат, считает IT-эксперт Валентин Петухов, известный как блогер Wylsacom:

«История с перегревом не совсем релевантна, потому что в основном эти сообщения приходят из Америки. Например, из Калифорнии, где ярко светит солнце и достаточно жарко. Проблемы с перегревом возможны из-за использования титана в корпусе, который чуть хуже рассеивает тепло, нежели сталь в предыдущих Pro моделях. Но при этом сам процессор A17 Pro тоже достаточно "жаркий"».

Среди прочих недостатков — новый разъем. На смену Lightning пришел современный USB-C, но с прежней скоростью передачи данных всего 480 мегабит в секунду. А частота экрана у базовой модели 60 герц, как и у 13-й версии.

В России за новый iPhone просят минимум 130 тыс. руб. За Pro Max придется отдать в полтора раза больше — 195 тыс. руб. Но из-за выявленных недочетов и высокой стоимости в нашей стране спрос может сместиться в сторону более ранних моделей, полагает продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-com Антон Гусев:

«Люди, у которых есть деньги и которые в каждый год обновляют свой смартфон, продолжать покупать iPhone даже автоматически. Те, у кого денег поменьше, будут думать, есть ли в этом смысл. С выходом новых моделей дешевеют более старые. То есть если человек хотел давно купить iPhone, например, ребенку, это шанс приобрести смартфон предыдущего поколения. Соответственно, скорее всего, спрос больше вырастет на старшие модели».

А вот массовый уход российских поклонников яблочной техники к другим брендам вряд ли случится. Как пишет “Ъ” со ссылкой на исследование МТС, две трети пользователей Apple из года в год остаются преданы компании из Купертино.

Такой лояльностью клиентов не могут похвастаться ни Samsung, ни Xiaomi. Возможно, азиатским вендорам пока не удалось подобрать пароль к загадочной русской душе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова