Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился с гражданам с просьбой закупить к зиме электрогенераторы в связи с возможными повреждениями инфраструктурных объектов страны в ходе боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters

«Конечно, все покупайте генераторы, обязательно проверяйте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование, то сделайте это»,— заявил чиновник в эфире телеканала «Мы — Украина» (цитата по Klymenko Time).

Глава ведомства добавил, что власти Украины будут работать над улучшением работы систем противовоздушной обороны, чтобы минимизировать ущерб от возможных атак на объекты энергетической инфраструктуры. В этом случае использовать генераторы украинцам не придется, пояснил он.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что страну ожидает «сложная зима». Однако он уверен, что Киев готов к ней лучше, чем в 2022 году. В госкомпании «Укрэнерго» заявляли, что «обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию», поэтому нужно «быть готовыми к худшим ситуациям».

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов