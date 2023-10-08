Что происходит после ввода войск России на Украину. День 592-й

Замглавы МИД РФ призвал ООН к объективности в вопросе детей в конфликте с Киевом. На Украине за год были повреждены больше 300 энергообъектов. Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о крупнейшем пакете помощи Украине на $100 млрд, пишет Telegraph со ссылкой на источники. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:28. В эфире CNN прозвучало утверждение, что с межконтинентальной ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО.

10:45. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» — 40,3 млн куб. м на 8 октября, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

10:37. Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о крупнейшем пакете помощи Украине на $100 млрд, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

10:27. Больше 300 энергетических объектов было повреждено с октября 2022 года на Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

10:26. Россия призвала спецпредставителя ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинию Гамбу к объективности в докладах по проблематике детей в российско-украинском конфликте, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.