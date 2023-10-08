На Украине за год были повреждены больше 300 энергообъектов

Больше 300 энергетических объектов было повреждено с октября 2022 года на Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Однако, по его словам, система готова к прохождению зимы, и единственное, что может повлиять на ситуацию,— это «массированные обстрелы».

«Попаданий в энергетическую систему было 271 только на протяжении отопительного сезона — с октября 2022 года по март 2023 года. Если считать сейчас, то их намного больше, где-то более 300»,— сказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

Премьер Украины Деним Шмыгаль в сентябре заявлял, что страну ожидает «сложная зима». Однако он уверен, что Киев готов к ней лучше, чем в 2022 году. В «Укрэнерго» заявляли, что «обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию», поэтому нужно «быть готовыми к худшим ситуациям».