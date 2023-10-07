ЦАХАЛ сообщил об ударах по многоэтажным зданиям в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум объектам палестинского движения «Хамас» в многоэтажных зданиях в секторе Газа. Видео с моментом уничтожения высотных зданий в секторе Газа опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

«Недавно истребители атаковали два военных объекта внутри высотных зданий, которые использовались высокопоставленными членами террористической организации “Хамас” для проведения террористических операций. ...“Хамас” размещает свои военные активы в самом сердце гражданского населения сектора Газа»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа в соцсети X.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в секторе Газа утверждает, что в уничтоженном 14-этажном здании располагались офисы и местное информагентство. По словам корреспондента Al Jazeera, в здании в том числе расположены жилые квартиры. «Хамас» в ответ на удары ЦАХАЛа угрожает обстрелами Тель-Авива, передает The Times of Israel.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Эрдни Кагалтынов