Израиль прекратит электроснабжение сектора Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что указом постановил энергокомпании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Об этом он написал в соцсети X.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Эрдни Кагалтынов