Доллар вписывается в сценарий

Россияне в сентябре активно скупали доллары. Об этом говорит исследование, проведенное банком «Русский стандарт». Согласно его результатам, в прошлом месяце граждане почти в три раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали. Статистика банка свидетельствует, что средний чек продажи американской валюты составил $295, а покупки — $814. В сентябре россияне чаще всего приобретали и продавали иностранную валюту в отделениях банка. При этом на офлайн-конвертации в прошлом месяце пришлось 88% общего числа операций по валютному обмену.

Чем можно объяснить высокий интерес россиян к наличным долларам? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов связывает его сразу с несколькими причинами:

«Действительно население опять начало покупать доллары. Полноценной замены американской валюте так и не появилось, несмотря на то, что российские акции выросли в 2023 году достаточно существенно. Но все равно если брать интегральную доходность, то по инвестициям в доллары она превышает усредненную доходность российских акций.

Кроме того, покупают именно наличные доллары, потому что они свободны от инфраструктурных рисков, которые могут быть при покупке безналичных долларов. Купюры можно использовать в зарубежных поездках, что тоже немаловажно.

Также население, наверное, покупает доллары, потому что все больше прогнозов по новой девальвации, хотя это и не очень обоснованно, но, тем не менее, люди верят в эти истории. Как раз в сентябре вступил в силу запрет на экспорт нефтепродуктов из России, что тоже, в общем-то, фундаментально уже бьет по позициям российского рубля, потому что снижает приток экспортной валютной выручки в РФ».

В сентябре многие россияне, покупая наличные доллары, действовали просто по привычному для них сценарию после из ослабления российской валюты, считает аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов:

«Почему мы в этом исследовании увидели именно рост интереса к доллару? Не стоит списывать со счетов инерцию мышления. Большинство людей не настолько сильно погружены во все эти геополитические рассуждения, какие-то макроэкономические расчеты и тому подобное. Они просто видят, что рубль дешевеет, а доллар дорожает. Все, значит, надо покупать доллар. Почему доллар? Да потому что последние лет 30 именно американская валюта всеми воспринималась как нечто надежное. И отказ от этого мышления не может произойти по щелчку пальцев. Это займет несколько лет».

В офлайн-операциях с евро в сентябре по данным банка «Русский стандарт» также преобладали покупки, но их было на 19% больше, чем продаж.

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Андрей Загорский