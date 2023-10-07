Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доллар вписывается в сценарий

Почему у граждан растет интерес к наличной американской валюте

Россияне в сентябре активно скупали доллары. Об этом говорит исследование, проведенное банком «Русский стандарт». Согласно его результатам, в прошлом месяце граждане почти в три раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали. Статистика банка свидетельствует, что средний чек продажи американской валюты составил $295, а покупки — $814. В сентябре россияне чаще всего приобретали и продавали иностранную валюту в отделениях банка. При этом на офлайн-конвертации в прошлом месяце пришлось 88% общего числа операций по валютному обмену.

Чем можно объяснить высокий интерес россиян к наличным долларам? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов связывает его сразу с несколькими причинами:

«Действительно население опять начало покупать доллары. Полноценной замены американской валюте так и не появилось, несмотря на то, что российские акции выросли в 2023 году достаточно существенно. Но все равно если брать интегральную доходность, то по инвестициям в доллары она превышает усредненную доходность российских акций.

Кроме того, покупают именно наличные доллары, потому что они свободны от инфраструктурных рисков, которые могут быть при покупке безналичных долларов. Купюры можно использовать в зарубежных поездках, что тоже немаловажно.

Также население, наверное, покупает доллары, потому что все больше прогнозов по новой девальвации, хотя это и не очень обоснованно, но, тем не менее, люди верят в эти истории. Как раз в сентябре вступил в силу запрет на экспорт нефтепродуктов из России, что тоже, в общем-то, фундаментально уже бьет по позициям российского рубля, потому что снижает приток экспортной валютной выручки в РФ».

Почему банки ужесточают правила приема наличных долларов и евро

Почему банки ужесточают правила приема наличных долларов и евро

В сентябре многие россияне, покупая наличные доллары, действовали просто по привычному для них сценарию после из ослабления российской валюты, считает аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов:

Почему граждане активно несут деньги в банки

Почему граждане активно несут деньги в банки

«Почему мы в этом исследовании увидели именно рост интереса к доллару? Не стоит списывать со счетов инерцию мышления. Большинство людей не настолько сильно погружены во все эти геополитические рассуждения, какие-то макроэкономические расчеты и тому подобное. Они просто видят, что рубль дешевеет, а доллар дорожает. Все, значит, надо покупать доллар. Почему доллар? Да потому что последние лет 30 именно американская валюта всеми воспринималась как нечто надежное. И отказ от этого мышления не может произойти по щелчку пальцев. Это займет несколько лет».

В офлайн-операциях с евро в сентябре по данным банка «Русский стандарт» также преобладали покупки, но их было на 19% больше, чем продаж.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...