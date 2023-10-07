В офисе Зеленского связали атаку «Хамаса» на Израиль с действиями РФ на Украине

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает атаку палестинского исламского движения «Хамас» на Израиль следствием «разрушения глобальной безопасности», причиной которого стала российского военная операция на Украине.

На своей странице в соцсети X (экс-Twitter) украинский чиновник написал, что, по его мнению, система глобальной безопасности оказалась под угрозой из-за военных действий на Украине. Он полагает, способом предотвратить ситуации, подобные обострению конфликта между Израилем и Палестиной, может быть лишь ослабление России в военном конфликте на Украине.

Российские, израильские и палестинские власти заявление Михаила Подоляка пока никак не прокомментировали.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Александр Кислов