Израильская армия подтвердила захват жителей страны в заложники силами «Хамас»
Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что боевики палестинской группировки «Хамас» захватывают жителей страны в заложники. Точное число заложников не называется.
«В сектор Газа были доставлены захваченные в плен израильтяне. Израильские солдаты также были убиты в боях»,— цитирует господина Хагари израильская газета The Times of Israel. Число погибших солдат армии обороны Израиля он не озвучил. Издание уточняет, что в эфире израильского телевидения сейчас транслируются кадры со взятыми в плен жителями приграничных населенных пунктов.
Представитель палестинской группировки «Исламский джихад» Давуд Шихаб публично назвал одной из целей военной операции боевиков «Хамас» в Израиле захват заложников для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.
Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.
По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает министерство здравоохранения Палестины.