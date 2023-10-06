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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:51

Губернатор Севастополя сообщил об отражении «атаки воздушных целей»

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным губернатора Михаила Развожаева, была отражена «атака воздушных целей со стороны моря». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Минобороны РФ позднее уточнило, что примерно в 22:30 в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат. Он был уничтожен средствами противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота.

В Севастополе с 22:43 до 23:07 объявлялась воздушная тревога. Примерно на это же время останавливалось движение на Крымском мосту. Воздушная тревога объявлялась второй раз за сутки. Первый раз она действовала примерно с 18:43 до 19:15. По словам господина Развожаева, тогда в районе Севастопольской бухты военные использовали «табельные средства маскировки».

Леонид Уварчев

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