В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге, предупреждающей о ракетной опасности. Жителям города рекомендовано покинуть улицы и отправиться в ближайшие укрытия.

На Крымском мосту, по данным оперштаба, перекрыли движение

Как сообщал ранее губернатор, у граждан есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности: проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции.

В прошлый раз тревогу объявляли вчера, 5 октября, она действовала примерно час. Минобороны тогда отчиталось, что у берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь