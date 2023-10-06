В Севастополе второй раз за сутки объявлялась воздушная тревога

Воздушная тревога объявлялась в Севастополе. Как следует из сообщений губернатора Михаила Развожаева в Telegram, она действовала с 22:43 до 23:07. Позднее губернатор сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

На время действия воздушной тревоги останавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. Оно было возобновлено в 23:11.

Воздушная тревога объявлялась второй раз за сутки. Первый раз она действовала примерно с 18:43 до 19:15. По словам господина Развожаева, в районе Севастопольской бухты военные использовали «табельные средства маскировки».

Во время воздушной тревоги жителям рекомендуют покинуть улицы и отправиться в ближайшее укрытие. При нахождении в многоквартирных домах тем, кто не знает о местонахождении укрытий, рекомендуют закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду, выключить свет и укрыться в комнате с несущими стенами в удалении от окон.

Леонид Уварчев