МИД Ирана назвал решение Нобелевского комитета антииранской политической акцией

МИД Ирана опубликовал в своем Telegram-канале заявление представителя ведомства Насера Канани Чафи о присуждении Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохммади. В заявлении решение Нобелевского комитета называется «политической акцией», направленной против иранского правительства. Насер Канани Чафи также отметил, что в заявлении комитета «были сделаны ложные и противоречивые утверждения о событиях в Иране».

«Теперь мы видим, что Нобелевский комитет мира попытался присудить премию мира человеку, осужденному за неоднократное нарушение законов и совершение преступных деяний. Мы рассматриваем и осуждаем это действие как предвзятый и политический шаг»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 6 октября, иранская правозащитница Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира. Премию вручат за ее «борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех». В настоящее время госпожа Мохаммади находится в тюрьме за участие в акциях против смертной казни в Иране. В мае 2016 года в Тегеране ее приговорили к 16 годам заключения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нобелевская премия c доставкой в тюрьму».