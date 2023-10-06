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Коммерсантъ FM
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Нобелевская премия мира присуждена находящейся в тюрьме иранской правозащитнице

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Она стала лауреатом за «борьбу против угнетения женщин и продвижение прав человека и свободы для всех». В настоящее время госпожа Мохаммади находится в тюрьме за участие в акциях против смертной казни в Иране. В мае 2016 года в Тегеране ее приговорили к 16 годам заключения.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Присуждая ей Нобелевскую премию мира в этом году, Нобелевский комитет хочет почтить ее мужественную борьбу за права человека, свободу и демократию в Иране. Премия мира также присуждается сотням тысяч людей, которые в предыдущем году выступили против режима, направленного на дискриминацию и угнетение женщин»,— говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

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