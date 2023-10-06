Нобелевская премия c доставкой в тюрьму

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Премию вручат за ее «борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех». Правда, лично получить награду госпожа Мохаммади вряд ли сможет: она отбывает на родине тюремный срок по ряду обвинений, включая распространение «пропаганды против государства». Решение Нобелевского комитета было обнародовано в тот момент, когда в Иране вновь громко заговорили и о правах женщин, и о шансах на повторение прошлогодних протестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Получив известие о присуждении ей Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Наргес Мохаммади пообещала никогда не переставать «бороться за демократию, свободу и равенство»

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images Получив известие о присуждении ей Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Наргес Мохаммади пообещала никогда не переставать «бороться за демократию, свободу и равенство»

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Наргес Мохаммади получила награду за «борьбу против угнетения женщин Ирана» и попытки «продвижения прав человека и свободы для всех». При этом председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, выступая перед журналистами, заявила: в лице лауреата награду получают все иранские борцы за свободу — участники прошлогодних многотысячных манифестаций против политики дискриминации и угнетения женщин.

Напомним, что те протесты начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. В участке девушке стало плохо, ее отправили в больницу, где она спустя несколько дней скончалась. По версии родных, смерть Махсы Амини наступила в результате побоев, власти Ирана это отрицают.

Спровоцированные этим трагическим инцидентом протесты, в результате которых, по данным правозащитников, погибли по меньшей мере 530 протестующих и были задержаны около 20 тыс. человек, начинались под лозунгом «Женщина — жизнь — свобода».

Как отметили в Нобелевском комитете, эти три слова как нельзя лучше характеризуют деятельность Наргес Мохаммади: «Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью… Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело». При этом правозащитная деятельность лауреатки не ограничивается какой-то узкой темой: в разное время госпожа Мохаммади, например, активно добивалась отмены смертной казни и запрета пыток заключенных, занималась она и другими вопросами.

Во время прошлогодних протестов Наргес Мохаммади находилась в тюрьме. Но даже оттуда она поддерживала манифестантов, в частности, организовывала акции солидарности среди сокамерников. «В ответ тюремные власти ввели еще более строгие условия содержания под стражей. Госпоже Мохаммади запретили принимать звонки и посетителей. Тем не менее ей удалось передать на волю статью, которая затем была опубликована газетой The New York Times в первую годовщину убийства Махсы Амини. Послание гласило: "Чем больше нас запирают, тем сильнее мы становимся"»,— отметили в пятницу в Нобелевском комитете.

Наргес Мохаммади остается в заключении и по сей день. Берит Рейсс-Андерсен выразила надежду на то, что иранские власти разрешат правозащитнице посетить декабрьскую торжественную церемонию вручения премии. Но де-факто надеяться на это не стоит. Отношение к госпоже Мохаммади у руководства исламской республики особое: в общей сложности правозащитницу арестовывали 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в совокупности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Последний на данный момент приговор был вынесен в мае 2021 года: тегеранский суд приговорил активистку к двум с половиной годам тюрьмы, 80 ударам плетью и двум отдельным штрафам по обвинениям, включающим «распространение пропаганды против государства».

В МИД Ирана заявили, что «решение Нобелевского комитета является политической акцией, которая соответствует интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств, а также демонстрирует разочаровывающее отклонение от его первоначальных целей».

Между тем сама лауреатка в письменном комментарии, который опубликовала The New York Times, пообещала никогда не переставать «бороться за демократию, свободу и равенство». «Определенно, Нобелевская премия мира сделает меня более стойкой, решительной, полной надежд и энтузиазма на этом пути»,— написала она. И констатировала: «Победа близка».

Стойкость и решительность госпоже Мохаммади и всем ее единомышленникам действительно еще понадобятся. Так совпало, что решение Нобелевского комитета было объявлено в момент, когда активно обсуждается возможность новой волны протестов в Иране. На прошлой неделе в исламской республике произошла история, практически идентичная тому, что случилось год назад с Махсой Амини. 1 октября 16-летняя Армита Гяраванд впала в кому, после того как ее задержали в метро Тегерана за отсутствие хиджаба. Как утверждают правозащитники, к девушке применили грубую силу. В то же время официальные иранские СМИ со ссылкой на родителей девушки пишут, что у Армиты Гяраванд упало давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. Правозащитники настаивают, что родители девушки сделали такое заявление под давлением властей.

«История Армиты Гяраванд очень сильно отдает флешбэками. И понятно, что иранская общественность возмущена и никогда не поверит в версию властей про обморок из-за низкого давления»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам, иранист Никита Смагин.

Однако он предположил, что «только этого для нового социального взрыва будет недостаточно». По словам эксперта, протестная история Ирана показывает, что в качестве спускового крючка всегда выступает неожиданное событие: «Все привыкли к задержаниям женщин полицией нравов, но когда вдруг девушку избивают и она погибает, это некий новый рубеж, который год назад переклинил население страны. Сегодня в этом уже ничего нового нет, поэтому недовольство есть, но миллионы из-за этого вряд ли воспламенятся». В то же время Никита Смагин не исключил, что рано или поздно тысячи иранцев снова выйдут на улицу: оснований для этого достаточно, и повод может возникнуть в любой момент.

Павел Тарасенко, Марианна Беленькая