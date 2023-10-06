СМИ: вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

Информация о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване сроки вывода миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, не соответствует действительности, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу» дипломатические источники. По их словам, речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности миротворцев.

Ранее сегодня, 6 октября, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что представители Минобороны РФ посетят Ереван для обсуждения даты ухода миротворцев из Карабаха.

5 октября российское оборонное ведомство сообщило, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах Карабаха. 3 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что после окончания «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе (19–20 сентября) вопрос о сроках нахождения миротворцев в регионе будет решаться Москвой совместно с Баку.

Российские миротворцы находятся на территории Нагорного Карабаха в рамках трехсторонней договоренности с Арменией и Азербайджаном от 9 ноября 2020 года. Их посты размещены вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора. Согласно документу, срок пребывания российских миротворцев в регионе составляет пять лет. Их задача в регионе — контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Эрдни Кагалтынов