Ценам на бензин нашелся компромисс

Российские власти рекомендовали нефтяникам удерживать цены на автозаправках на уровне 21 сентября 2023-го, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака. Мера касается вертикально-интегрированных компаний. 6 октября правительство объявило, что с 1 октября решило удвоить компенсации таким игрокам рынка. Тем самым кабинет министров решил восстановить топливный демпфер — компании смогут полностью вернуть выпадающие доходы при продаже топлива на внутреннем рынке.

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В итоге цены на АЗС должны постепенно снижаться, отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:

«Несколько месяцев цены стремились к новым максимумам на биржах, поэтому, естественно, демпферная история очень сильно влияла на ситуацию. Теперь, по сути, нефтяники будут работать в более комфортном режиме. Наверное, компромисс, по сути, найден.

По демпферу значительные инвестиции в нефтепереработку будут возвращаться, и это в целом должно сыграть определенную роль и сдерживать цены на заправках или возвращать их каким-то определенным уровням, на которые регуляторы ориентируют игроков рынка. Это социальная миссия нефтекомпаний».

Некоторые крупные вертикально интегрированные компании успели прокомментировать принятые правительством меры. Так, глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что принятый пакет мер выгоден как производителям, так и потребителям топлива.

При этом биржевые цены на бензин и дизель в стране с 3 октября только повышались. Возврат компенсаций крупным игрокам в целом может стабилизировать ситуацию на рынке, но независимые продавцы топлива вряд ли без потерь смогут вернуть цены на уровень 21 сентября, уверена управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратове Екатерина Савкина:

«Мне кажется, нефтяники всеми возможными способами за демпфер и торговались: это и объемы топлива, которых то хватало, то нет, и цены, которые то росли, то откатывались назад.

Наверное, их конечная цель — это возврат демпфера к прежним условиям. Когда он был, мы как независимые АЗС выживали в тот период, было нормально.

Вместе с тем, конечно, в моменте мы просто вынуждены сокращать все операционные и капитальные расходы. В будущем это сказалось бы на уровне сервиса, безопасности, поэтому никому на это идти не хотелось. Но финансовые запасы у многих уже на исходе.

Так, более мелкие компании, у которых не было "подушки", просто приняли для себя решение и приостановили в определенный момент свою деятельность. У остальных игроков рынка она уже почти истрачена, да и психологические ресурсы тоже не безграничны».

Розничные цены на автомобильное топливо в столице в начале этой недели впервые за долгое время демонстрировали снижение. По данным Московской топливной ассоциации, 2 октября дизель, а также 92-й и 95-й бензины подешевели в среднем на 30 коп.

Одобренные в конце недели меры правительства в перспективе помогут стабилизировать цены в рознице, но не сразу. Так считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Возвращение демпферов в полном объеме — это очень важный фактор стабилизации стоимости топлива на оптовом рынке, потому что для производителей это означает увеличение субсидии на 15-17 руб. на тонну. Это очень существенно и, конечно же, это будет транслироваться и в розницу.

Тем более этот сектор вскоре начнет получать более дешевое топливо, которое было закуплено по низким ценам конца сентября.

В этом плане, я думаю, что в ближайший месяц-полтора мы увидим снижение цен в рознице, оно не будет существенным, но тем не менее».

На фоне роста биржевых цен на 92-й и 95-й бензин Федеральная антимонопольная служба ранее потребовала от нефтекомпаний и частных АЗС снизить стоимость топлива. Впрочем, позднее глава ФАС Максим Шаскольский, уточнил, что цены должны быть уменьшены до экономически обоснованных.

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Владимир Расулов