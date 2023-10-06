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Коммерсантъ FM
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Ценам на бензин нашелся компромисс

Какой будет стоимость топлива на российских АЗС

Российские власти рекомендовали нефтяникам удерживать цены на автозаправках на уровне 21 сентября 2023-го, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака. Мера касается вертикально-интегрированных компаний. 6 октября правительство объявило, что с 1 октября решило удвоить компенсации таким игрокам рынка. Тем самым кабинет министров решил восстановить топливный демпфер — компании смогут полностью вернуть выпадающие доходы при продаже топлива на внутреннем рынке.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В итоге цены на АЗС должны постепенно снижаться, отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:

«Несколько месяцев цены стремились к новым максимумам на биржах, поэтому, естественно, демпферная история очень сильно влияла на ситуацию. Теперь, по сути, нефтяники будут работать в более комфортном режиме. Наверное, компромисс, по сути, найден.

По демпферу значительные инвестиции в нефтепереработку будут возвращаться, и это в целом должно сыграть определенную роль и сдерживать цены на заправках или возвращать их каким-то определенным уровням, на которые регуляторы ориентируют игроков рынка. Это социальная миссия нефтекомпаний».

Как кабмин собирается увеличить нормативы обязательной продажи топлива

Некоторые крупные вертикально интегрированные компании успели прокомментировать принятые правительством меры. Так, глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что принятый пакет мер выгоден как производителям, так и потребителям топлива.

При этом биржевые цены на бензин и дизель в стране с 3 октября только повышались. Возврат компенсаций крупным игрокам в целом может стабилизировать ситуацию на рынке, но независимые продавцы топлива вряд ли без потерь смогут вернуть цены на уровень 21 сентября, уверена управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратове Екатерина Савкина:

«Мне кажется, нефтяники всеми возможными способами за демпфер и торговались: это и объемы топлива, которых то хватало, то нет, и цены, которые то росли, то откатывались назад.

Наверное, их конечная цель — это возврат демпфера к прежним условиям. Когда он был, мы как независимые АЗС выживали в тот период, было нормально.

Вместе с тем, конечно, в моменте мы просто вынуждены сокращать все операционные и капитальные расходы. В будущем это сказалось бы на уровне сервиса, безопасности, поэтому никому на это идти не хотелось. Но финансовые запасы у многих уже на исходе.

Так, более мелкие компании, у которых не было "подушки", просто приняли для себя решение и приостановили в определенный момент свою деятельность. У остальных игроков рынка она уже почти истрачена, да и психологические ресурсы тоже не безграничны».

К чему может привести ручное регулирование стоимости нефтепродуктов

Розничные цены на автомобильное топливо в столице в начале этой недели впервые за долгое время демонстрировали снижение. По данным Московской топливной ассоциации, 2 октября дизель, а также 92-й и 95-й бензины подешевели в среднем на 30 коп.

Одобренные в конце недели меры правительства в перспективе помогут стабилизировать цены в рознице, но не сразу. Так считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Возвращение демпферов в полном объеме — это очень важный фактор стабилизации стоимости топлива на оптовом рынке, потому что для производителей это означает увеличение субсидии на 15-17 руб. на тонну. Это очень существенно и, конечно же, это будет транслироваться и в розницу.

Тем более этот сектор вскоре начнет получать более дешевое топливо, которое было закуплено по низким ценам конца сентября.

В этом плане, я думаю, что в ближайший месяц-полтора мы увидим снижение цен в рознице, оно не будет существенным, но тем не менее».

На фоне роста биржевых цен на 92-й и 95-й бензин Федеральная антимонопольная служба ранее потребовала от нефтекомпаний и частных АЗС снизить стоимость топлива. Впрочем, позднее глава ФАС Максим Шаскольский, уточнил, что цены должны быть уменьшены до экономически обоснованных.

ФАС заскочила на заправку

ФАС заскочила на заправку

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Владимир Расулов

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