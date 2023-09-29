Топливо вылилось в дело

ФАС возбудила первые антимонопольные дела из-за завышенных цен на топливо. Нарушения обнаружили в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. Правительство, со своей стороны, требует снизить цены на топливо на АЗС. 28 сентября вице-премьер Александр Новак провел совещание по этому вопросу с топ-менеджерами крупных компаний. Если они не прислушаются, правительство может ввести жесткие регуляторные меры по аналогии с рынком удобрений. То есть разрешать экспортировать нефтепродукты только после поставки определенного объема на внутренний рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Смогут ли компании снизить стоимость? И какие последствия ждут рынок из-за ручного регулирования? Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что у нефтяников практически нет возможности опустить цены в рознице: «Одна из основных причин взрывного роста цен с июля по сентябрь в том, что правительство фактически отказалось в значительной мере от субсидирования разницы между внутренними и внешними ценами, которое действовало последние годы.

На самом деле все в руках кабмина. Цены в мелком опте и в рознице снижаются — прежде всего у независимых АЗС. По Москве могу сказать, что одна из крупнейших сетей еще неделю назад держала стоимость Аи-92 в районе 58 руб., сегодня она — 55 руб. То есть независимые игроки рынка снижают цены, поскольку они очень чувствительны к изменению оптовых. Крупные ВИНК, которым принадлежит примерно 40% заправок в стране, и раньше держали стоимость ниже рыночной. Она как была 51 руб., так и осталась.

Поэтому, думаю, они опускать ее не будут. Конечно, компании могут пойти на уступки правительству и немного скорректировать цены, но в целом они и так работают в убыток, надеясь отыграться потом. Зимой, весной в следующем году. А независимые будут снижать, но они при большом количестве АЗС реализуют примерно 30-40% топлива, то есть это не ведущая сила на рынке. Мне кажется, в итоге будет какой-то комплекс мер. Правительство не может отказаться от самой идеи сокращения выплат по демпферу, поскольку это большие бюджетные расходы в условиях дефицита бюджета».

Стоимость топлива в стране росла несколько месяцев. В итоге на прошлой неделе правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Эта проблема привлекла внимание и президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение оптовых цен, стоимость нефтепродуктов в рознице растет. Глава государства также допустил введение более жестких мер в отношении компаний отрасли.

По оценкам аналитиков, запрет на экспорт может действовать от трех до пяти недель, потом это начнет вредить рынку. В то же время диалог правительства с компаниями, похоже, буксует, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Нефтяники ждут каких-то пряников, что им за это что-то дадут. Им вернут, например, полноценные выплаты демпфирующего механизма или нет?

Может быть, им предоставят право экспортировать топливо? Такое эксклюзивное, то есть тот, кто производит, тот и экспортирует. У кого нет НПЗ, не будет составлять конкуренцию в плане экспорта нефтепродуктов. Диалога мы не наблюдаем, пока видим, что стороны противодействуют друг другу, и это пугает.

Если запрет продлится долго, больше нескольких недель, тогда нефтяным компаниям придется останавливать НПЗ, перенастраивать их работу, потому что столько дизельного топлива на внутреннем рынке не нужно.

Мы просто увидим затоваривание и заполнение всех хранилищ, забьется система "Транснефтепродукта", по цепочке прекратится вся работа НПЗ. Как она перенастроится, как быстро они выйдут на объемы, нужные только внутреннему рынку, никто не скажет. Никому не выгодно, чтобы процесс договоренностей затягивался. Тем не менее мы не видим никакого четкого плана у правительства, оно на ходу пытается разработать меры по противодействию кризису».

После запрета экспорта биржевые цены на бензин упали на 10%, на дизель — на 15%. Однако в конце сентября стоимость топлива снова пошла вверх. По итогам торгов 28 сентября Аи-92 достиг почти 58 тыс. руб. за тонну, Аи-95 превысил 60 тыс. руб. за тонну.

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Елена Иванова