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Коммерсантъ FM
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У берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила у берегов Крыма безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны России.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 18:00.

В ночь на 4 октября Украина попыталась нанести комбинированный удар по Крыму, направив на полуостров ракеты, беспилотники, а также диверсантов, однако своих целей им достичь не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Комбинированный удар не удался».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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