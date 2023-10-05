У берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила у берегов Крыма безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны России.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 18:00.

В ночь на 4 октября Украина попыталась нанести комбинированный удар по Крыму, направив на полуостров ракеты, беспилотники, а также диверсантов, однако своих целей им достичь не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Комбинированный удар не удался».

Александр Дремлюгин, Симферополь