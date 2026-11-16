МИД Турции: у Анкары есть идеи по новой архитектуре безопасности Европы
Хакан Фидан сообщил о предложениях Турции по архитектуре безопасности Европы
У Турции есть «серьезные предложения» по поводу новой архитектуры европейской безопасности, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
«Пришло время постепенно переходить к конкретному обсуждению этих вопросов о том, какой будет новая архитектура европейской безопасности, направленная на прекращение противостояния между Россией и Европой. У нас есть серьезные соображения по этому поводу, и мы выступаем с предложениями к сторонам на этот счет»,— сказал Хакан Фидан журналистам.
Министр также сообщил, что Турция ведет активные переговоры с Россией, Украиной и другими государствами по вопросам возобновления поставок зерна по Черному морю. По его словам, Москва не заинтересована во временном соглашении с Киевом по Черному морю без заключения постоянного мирного договора. Хакан Фидан добавил, что у Анкары есть определенные идеи о том, как достичь заключения сделки. Раскрывать идеи он не стал.