«Пришло время постепенно переходить к конкретному обсуждению этих вопросов о том, какой будет новая архитектура европейской безопасности, направленная на прекращение противостояния между Россией и Европой. У нас есть серьезные соображения по этому поводу, и мы выступаем с предложениями к сторонам на этот счет»,— сказал Хакан Фидан журналистам.