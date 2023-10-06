Замглавы МИД: Россия безвозмездно поставит зерно в страны Африки до конца года

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия выполнит обещание и поставит свыше 200 тыс. тонн зерновых в шесть стран Африканского континента до конца года на безвозмездной основе. Безвозмездные поставки для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики и Эритреи в июле анонсировал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе брифинга Сергей Вершинин отметил, что сейчас также прорабатывается схема по поставке 1 млн тонн российского зерна в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны. «Схема прорабатывается, она сейчас проговаривается. Она будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдет в те страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года»,— отметил господин Вершинин (цитата по ТАСС).

«Могу сказать, что, кроме этого, существуют и подтверждаются те слова, которые сказал президент Путин, о том, что до конца года мы поможем и направим свыше 200 тыс. тонн зерновых в шесть африканских стран. Это тоже будет сделано, но это будет сделано полностью за российский счет»,— сказал замглавы российского МИДа.

Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка в конце июля, пообещал, что Россия безвозмездно направит странам Африки продовольствие и таким образом поделится с ними доходами от повышения цен после выхода из зерновой сделки. Участие в зерновом соглашении Россия приостановила с 18 июля из-за невыполнения ее условий.

Идею поставить 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара Владимир Путин огласил в августе. Предполагается, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должны отправить в наиболее нуждающиеся страны. 20 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Россия и Турция обсуждают поставки Анкаре российского зерна, но, когда проект заработает, неизвестно.