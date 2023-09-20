Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грушко сообщил о пока «не сложившихся ингредиентах» по сделке с Турцией по зерну

Россия и Турция ведут переговоры по теме поставки Анкаре 1 млн т российского зерна, но когда проект начнет реализовываться, пока неизвестно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. При этом 6 сентября другой замглавы российского внешнеполитического ведомства, Сергей Вершинин, заявлял, что Москва и Анкара уже приступили к реализации проекта по поставке 1 млн т зерна в беднейшие страны.

Александр Грушко

Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна»,— сообщил журналистам господин Грушко (цитата по ТАСС).

В конце августа президент России Владимир Путин предложил поставить 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должно быть отправлено в наиболее нуждающиеся страны. 6 сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что «началась реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке 1 млн т зерна в Турцию при финансовой поддержке Катара», отметив, что альтернативой зерновой сделке эти поставки не являются.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...