Грушко сообщил о пока «не сложившихся ингредиентах» по сделке с Турцией по зерну

Россия и Турция ведут переговоры по теме поставки Анкаре 1 млн т российского зерна, но когда проект начнет реализовываться, пока неизвестно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. При этом 6 сентября другой замглавы российского внешнеполитического ведомства, Сергей Вершинин, заявлял, что Москва и Анкара уже приступили к реализации проекта по поставке 1 млн т зерна в беднейшие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна»,— сообщил журналистам господин Грушко (цитата по ТАСС).

В конце августа президент России Владимир Путин предложил поставить 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должно быть отправлено в наиболее нуждающиеся страны. 6 сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что «началась реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке 1 млн т зерна в Турцию при финансовой поддержке Катара», отметив, что альтернативой зерновой сделке эти поставки не являются.

Александр Кислов