За заслуги перед тремя отечествами

Российский «Мемориал», ранее признанный НКО-иноагентом и ликвидированный по решению суда, в пятницу стал лауреатом Нобелевской премии мира. Премию также получили украинские правозащитники из «Центра гражданских свобод» и белорусский адвокат Алесь Беляцкий. В Нобелевском комитете пояснили, что лауреаты «приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью». Между тем политики во всех трех странах такое решение раскритиковали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В нынешнем году (как, впрочем, и всегда) недостатка в прогнозах по поводу того, кто же станет лауреатом Нобелевской премии мира, не было. Букмекеры в числе фаворитов называли, например, президента Украины Владимира Зеленского, волонтеров, помогающих мирным жителям республики, и газету The Kyiv Independent. Также звучали имена белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, российского политика Алексея Навального, экологической активистки Греты Тунберг и даже Саймона Кофе — главы МИДа островного государства Тувалу, «тонущего» из-за повышения уровня Мирового океана.

В итоге Нобелевский комитет в Осло все-таки оставил экологическую тематику на потом, обратив внимание на правозащиту и постсоветское пространство. Лауреатов оказалось сразу три: российская организация «Мемориал» (признана ранее НКО-иноагентом и ликвидирована по решению суда), белорусский адвокат Алесь Беляцкий и украинские правозащитники из «Центра гражданских свобод». «Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии»,— говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.

Что касается «Мемориала», то он, как напомнили в Нобелевском комитете, «основан на идее, что борьба с прошлыми преступлениями имеет важное значение для предотвращения новых». Организация была создана в 1987 году теми, кто хотел увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Первым председателем совета «Мемориала» стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

При этом в декабре 2021 года российские юридические лица «Международного Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» были ликвидированы за систематические нарушения закона об иноагентах. Кроме того, в ходе прений представители Генпрокуратуры отмечали, что организация, «спекулируя на теме политических репрессий XX века, создавала лживый образ СССР как террористического государства, обеляла и реабилитировала нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».

Отметим, в пятницу суд рассматривал иск Генпрокуратуры РФ с требованием признать обратить имущество представителей «Мемориала» в доход государства. В коридорах суда активисты организации и узнали о решении Нобелевского комитета.

Сооснователь «Мемориала» Ян Рачинский признался “Ъ”, что не ожидал такого решения Нобелевского комитета, ведь организацию уже неоднократно в разные годы выдвигали в соискатели премии. «Я очень горд и рад за своих коллег, которые работают в архивах, в зонах конфликтов, в наблюдательных комиссиях, в самых разных уголках бывшего СССР»,— заявил он. И дал понять: вторая «российская» Нобелевская премия мира за два года (в прошлом году ее, напомним, получил главный редактор закрытой теперь «Новой газеты» Дмитрий Муратов) отражает надежды мирового сообщества на гражданское общество в РФ.

“Ъ” попросил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать решение Нобелевского комитета, но тот в пятницу на запрос не ответил. Тем временем, депутаты Госдумы, сенаторы и члены Совета при президенте РФ по правам человека давали журналистам комментарии, суть которых сводилась к одному: речь идет о сугубо политическом решении и «демонстрации двойных стандартов». Так же на новости отреагировали в Минске. «В последние годы ряд принципиальных решений — а мы говорим о премии мира — Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучился переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всякий интерес»,— заявил «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Напомним, что лауреат этого года Алесь Беляцкий — основатель правозащитного центра «Весна» и ветеран правозащитного движения Белоруссии — с июля 2021 года находится под стражей, будучи обвиняемым по двум статьям: «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и «Уклонение от уплаты налогов».

Критика прозвучала и из Киева. «У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова “мир”, если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне»,— заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. И добавил: «Нобель в этом году просто “супер”».

Павел Тарасенко, Мария Старикова, Андрей Винокуров