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Коммерсантъ FM
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WP: Белый дом планирует встречу Байдена с Си Цзиньпином в ноябре

Белый дом начал подготовку возможной встречи президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, встреча может пройти в ноябре в Сан-Франциско, где состоится саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации США, господин Байден с нетерпением ждет встречи с лидером КНР, но «пока ничего не подтверждено». Он утверждает, что Пекин также выразил желание провести встречу лидеров двух стран на полях АТЭС. Посольство Китая в Вашингтоне никак не прокомментировало информацию.

В июне посольство КНР жаловалось, что Китай отказывается от военного диалога с США из-за санкций в отношении главы китайского Минобороны Ли Шанфу. В сентябре советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили в том числе возможную встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщал Bloomberg. В том же месяце в администрации США заявили, что заметили признаки заинтересованности КНР в переговорах по линии ВС.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Лаура Кеффер

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