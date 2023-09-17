США заметили признаки заинтересованности КНР в переговорах по линии ВС

Администрация США фиксирует признаки заинтересованности Китая в переговорах с Вашингтоном по линии вооруженных сил (ВС), сообщила представитель американской исполнительной власти на брифинге по итогам переговоров советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И.

«В течение некоторого времени мы четко заявляли, что считаем необходимыми консультации между ВС (США и Китая.— "Ъ") не только на уровне Министерства обороны, министра, но и на уровне командования. Есть некоторые признаки того, что они (Пекин.— "Ъ") могут быть в этом заинтересованы. Но это постепенный процесс»,— сказала представитель администрации (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 17 сентября, стало известно, что на Мальте прошли переговоры между Джейком Салливаном и Ван И. Стороны, в частности, обсудили возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Вашингтон неоднократно пытался восстановить контакты с Пекином по линии Минобороны. В июне представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай отказывается от военного диалога с США из-за односторонних санкций в отношении китайского главы Минобороны Ли Шанфу.

Тем временем министр обороны КНР уже две недели не появляется на публике. Министерство иностранных дел страны уверяет, что ему ничего не известно об исчезновении ключевого министра, однако в мире этому не верят. Ведь точно такое же «исчезновение» предшествовало неожиданной отставке и, возможно, аресту главы самого внешнеполитического ведомства страны. Куда больше доверия источникам Financial Times в правительстве США, которые уверены, что министр обороны уже снят с должности, лишен званий и наград и в отношении него проводится следствие.

Подробнее — в материале «Чисто китайская пропажа».

Эрдни Кагалтынов