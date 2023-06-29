Китай назвал отмену санкций условием для возобновления контактов военных с США

Причиной отказа Китая от военного диалога с США являются односторонние санкции, сообщил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он заявил, что для возобновления контактов необходима отмена ограничений.

«Американская сторона знает причину трудностей в своих отношениях с военными Китая — она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия должны быть устранены до того, как между двумя странами смогут состояться какие-либо обмены и сотрудничество»,— сказал представитель посольства журналистам (цитата по Bloomberg).

Лю Пэнъюй также раскритиковал США за отправку военных кораблей и самолетов на территорию возле Китая. «Американские корабли и самолеты проделали путь в полмира к порогу Китая»,— отметил он. Представитель посольства добавил, что США проводили разведывательные операции и операции по демонстрации силы. В связи с этим Лю Пэнъюй назвал профессиональными действия китайских военных во время инцидента со сближением кораблей двух стран.

Лю Пэнъюй не уточнил, отмены каких именно санкций требует Китай для возобновления диалога по линии Минобороны. В американских черных списках находится министр обороны Китая Ли Шанфу — он был внесен туда еще до назначения на пост министра. Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Пекин отклонил несколько попыток главы Пентагона Ллойда Остина пообщаться с министром обороны Китая.

О сотрудничестве США и Китая — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Леонид Уварчев