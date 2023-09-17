Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Салливан и Ван И обсудили возможную встречу Байдена и Си

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте. Стороны обсудили возможную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина и другие вопросы двусторонних отношений, сообщил Bloomberg представитель Белого дома.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина должна пройти в ноябре в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Предыдущие переговоры Джейка Салливана и Ван И прошли в мае в Австрии. Тогда стороны обсудили конфликт на Украине и вопросы, связанные с Тайваньским проливом. Переговоры президента США с председателем КНР в прошлый раз состоялись на полях саммита G20 в Индонезии, который прошел в ноябре 2022 года. 18 сентября 2023 года должны пройти переговоры Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стороны планируют, в частности, обсудить урегулирование украинского конфликта.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...