Bloomberg: Салливан и Ван И обсудили возможную встречу Байдена и Си

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте. Стороны обсудили возможную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина и другие вопросы двусторонних отношений, сообщил Bloomberg представитель Белого дома.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина должна пройти в ноябре в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Предыдущие переговоры Джейка Салливана и Ван И прошли в мае в Австрии. Тогда стороны обсудили конфликт на Украине и вопросы, связанные с Тайваньским проливом. Переговоры президента США с председателем КНР в прошлый раз состоялись на полях саммита G20 в Индонезии, который прошел в ноябре 2022 года. 18 сентября 2023 года должны пройти переговоры Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стороны планируют, в частности, обсудить урегулирование украинского конфликта.

Эрдни Кагалтынов