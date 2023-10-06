Медизделия свели к нулю

Белый дом внес в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс о введении возмещения «входного» НДС отечественным производителям медицинских изделий. При устанавливаемой для этого нулевой ставке «исходящего» НДС при продаже таких товаров эта мера, по сути, будет представлять собой бюджетное субсидирование российских производителей медтехники. В правительстве утверждают, что таким образом будет убрано преимущество поставщиков импортных медизделий, получающих возмещение НДС при экспорте в своих странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки правительства вносят изменения в ст. 164 и 165 главы Налогового кодекса об НДС. Сейчас как российские, так и импортные медицинские изделия из утвержденного правительством перечня полностью освобождены от НДС при их продаже или ввозе (речь, например, о рентгеновских аппаратах, о различных приборах для функциональной диагностики, аппаратах искусственной вентиляции легких, автомобилях для инвалидов, средствах реабилитации и многом другом).

Это делает такие товары дешевле на 20%, но создает проблему: при отсутствии «исходящего» НДС возместить из бюджета «входной» НДС (уплаченный производителем своим поставщикам материалов и комплектующих) невозможно. То есть «входной» НДС ложится в себестоимость медтехники, а не возмещается, как это происходит у отраслей, освобождения от налога не имеющих. В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что все это «создает неравные фискальные условия по сравнению с ввозимыми в РФ иностранными изделиями», так как для них страна-экспортер возмещает производителям НДС при вывозе техники за пределы страны.

Внесенный законопроект решает эту проблему: вместо нынешнего освобождения от «исходящего» НДС вводится нулевая ставка этого налога. Нагрузка на производителя, таким образом, не увеличивается, медтехника не дорожает, но зато у него возникает право на возмещение «входного» НДС, уплачиваемого поставщикам сырья и комплектующих, использованных при производстве медтехники.

При этом, по замыслу правительства, это право возникнет только у российских компаний, поскольку для подтверждения возмещения в налоговые органы надо будет представить регистрационное удостоверение медизделия, выданное в соответствии с правом ЕАЭС или законодательством РФ, а также выписку из реестров промышленной продукции, произведенной на территории России или других стран «пятерки». Необходимость поддержки отечественных производителей медтехники Белый дом объясняет тем, что эта отрасль требует значительных инвестиций, является наукоемкой и «стратегически важной для обеспечения в целом технологической независимости государства».

Отметим, что какие именно медизделия войдут в перечень «НДС — 0%», пока не ясно: ведомства должны подготовить проект соответствующего постановления правительства до 1 декабря этого года. Можно предположить, что во многом оно будет повторять действующий перечень освобожденной от налога медтехники. К этому же сроку будут обновлены два других действующих перечня медизделий: c НДС по ставке 10% и освобожденных от этого налога.

«Замена освобождения от НДС на нулевую ставку действительно более выгодна большинству компаний, такая модель работает во многих отраслях»,— отмечает партнер юридической фирмы МЭФ LEGAL Александр Ерасов. По его словам, поскольку пока непонятен объем перечня медизделий, которых коснется нововведение, говорить о масштабах экономии средств бизнеса рано.

Общий же объем производства медизделий в РФ эксперты оценивают примерно в 200 млрд руб. При этом, по подсчетам Минпромторга и отраслевых ассоциаций, доля российского медоборудования и медизделий на рынке не превышает 25%. «Сейчас, когда из-за санкций возникли проблемы при импорте высокотехнологичной медтехники, необходимость в импортозамещении стала очевидной»,— отмечает гендиректор аналитической компании «Медитэкс» Андрей Виленский. По его словам, нововведение поможет российским производителям аккумулировать дополнительные средства от продажи своей продукции, которые можно направить на развитие производства.

Вадим Вислогузов, Анастасия Мануйлова