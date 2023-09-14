Закупкам придали объем

Правительство смягчило требования к формированию госзаказа на медицинские изделия. Теперь госзаказчики смогут объединять несколько лотов при таких поставках для заключения офсетных контрактов. Это, в свою очередь, избавит исполнителей госзаказа от необходимости создавать собственную производственную площадку для выпуска каждого вида медизделий, закупаемых властями. Смягчение условий произошло по инициативе Москвы, которая занимает особое место на рынке региональных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Требования к отдельным видам госзакупок медизделий смягчены постановлением, которое корректирует установленный весной 2021 года порядок этих процедур. Тогда постановлением №620 для госзаказчиков была ограничена возможность закупать на конкурсе разные виды медизделий в рамках одного лота. Нововведение коснулось контрактов, по которым заказчик закупает не только медизделия, но и расходные материалы. Также оно распространилось на офсетные контракты (закупки с условием локализации производства в РФ).

В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой предусмотреть в 44-ФЗ новые способы заключения офсетных контрактов, которые позволили бы так или иначе или укрупнять их, или проводить несколько закупок через единого поставщика (см. “Ъ” от 27 февраля). В марте Минпромторг предложил вывести из-под действия постановления 2021 года ряд офсетных контрактов. Как тогда указало ведомство, применение установленного порядка вызвало «нежелательное увеличение» числа закупок медицинских организаций. При этом найти исполнителей, готовых создавать собственную производственную площадку для исполнения инвестиционных обязательств по каждому виду закупаемых медизделий, оказалось сложно.

Как следует из принятого в итоге постановления, прежние правила не будут распространяться на три вида госконтрактов: жизненного цикла; контракты, которые предполагают одновременную закупку медизделий и расходных материалов; офсетные контракты. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медучреждения, пояснили в правительстве.

Смягчение требований к формированию лотов при заключении офсетных контрактов может сделать их более привлекательными для российских инвесторов и, соответственно, увеличить долю российской продукции на рынке. Сейчас, по оценкам аналитической компании «Медитэкс», объем российского рынка медизделий составляет более 700 млрд руб. На долю отечественных производителей приходится от нескольких процентов в сегменте высокотехнологичного оборудования до половины объема — расходных материалов.

Отметим, что правка правительственного постановления по инициативе региона в последние годы становится редкостью. Впрочем, Москва в силу численности населения и состояния бюджета является бессменным лидером по объему региональных госзакупок среди субъектов РФ. Он составляет порядка 800 млрд руб. в год при общем годовом объеме закупок по 44-ФЗ в 2022 году в 11,1 трлн руб. На региональные бюджеты приходится около половины госзаказа — что позволяет оценить долю Москвы в нем в 14% закупок всех субъектов РФ. Более того, концентрация заказчиков и поставщиков и высокий уровень цифровизации обеспечивали столице РФ статус экспериментальной площадки для обкатки новшеств на рынке госзаказа и позволяли мэрии сохранять за собой существенную степень самостоятельности в организации этого рынка. Так, Москва стала основным инициатором офсетных контрактов и во многом определила их конфигурацию — в силу масштабов рынка и желания поставщиков гарантировать себе спрос на будущую продукцию. Это, вероятно, и объясняет удовлетворенный центром интерес московского правительства к смягчению требований к формированию лотов.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков