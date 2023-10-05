Канцлер ФРГ пообещал Киеву еще один ЗРК Patriot

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставку еще одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot к зиме, сообщил телеканал ZDF. Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский и Олаф Шольц встречались в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В сообщении телеканала отмечается, что системы Patriot впервые были переданы Украине Германией в апреле текущего года, после чего аналогичные поставки согласовали Нидерланды и США. Затем в августе Германия передала Киеву еще две стартовые площадки для ЗРК Patriot, а также две установки ПВО IRIS-T.

По данным телеканала, незадолго до встречи Владимира Зеленского с немецким канцлером стало известно, что Олаф Шольц пока что не намерен предоставлять крылатые ракеты Taurus для ведения боевых действий. Сегодня ночью такая же информация появилась у журналистов Bild. По их данным, решение отказать Киеву в поставках Taurus уже принято на уровне «высокопоставленных членов команды» канцлера ФРГ.

За весь прошлый год ФРГ предоставила Киеву помощь в размере €12 млрд, к июлю 2023 года суммарная стоимость военной помощи (включая финансовую и гуманитарную) достигла около €22 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».