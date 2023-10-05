Bild: Германия не собирается в ближайшее время передавать Украине ракеты Taurus

Правительство Германии в ближайшее время не станет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на собственные источники в немецких политических кругах. По информации издания, решение отказать Киеву в поставках Taurus уже принято на уровне «высокопоставленных членов команды» канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Согласно данным газеты, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается крайне маловероятной. В качестве вероятной причины отказа от передачи Taurus Украине называется нежелание Берлина непосредственно втягиваться в военный конфликт на Украине.

Taurus — ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Как пишут немецкие СМИ, такие ракеты считаются крайне эффективными для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Согласно информации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, использование данных ракет могло бы позволить ВСУ «добраться до Москвы». Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман на минувшей неделе публично осудила нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца торопиться с решением об их поставке.

Власти ФРГ опасаются, что Taurus будут использоваться для нанесения ударов по территории России. По данным Der Spiegel, правительство связалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета ракеты перед передачей Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов