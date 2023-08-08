Птицефабрики покатились к инвестору

Агрохолдинг «Таврос», совладельцем которого летом стал Альфа-банк, наращивает портфель активов в производстве пищевого яйца. Под контроль группы перешла птицефабрика в Кировской области, которая в этом году может выпустить до 330 млн яиц. Сдержанная динамика цен на рынке может способствовать консолидации разрозненных профильных активов крупным инвестором, отмечают эксперты.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Структура агрохолдинга «Таврос» в июле стала владельцем ООО «Советская агрофирма» — производителя пищевого яйца в Кировской области, следует из ЕГРЮЛ. За 2022 год птицефабрика планировала выпустить 265 млн яиц, сообщало правительство региона. В этом году, по словам источника “Ъ” на рынке, предприятие должно произвести 320–325 млн яиц.
В «Тавросе» сообщили “Ъ”, что приобретение актива «соответствует стратегии группы». Условия сделки там не раскрыли, но добавили, что «покупатель и продавец выразили желание продолжить сотрудничество», не уточнив деталей. Связаться с прежним владельцем «Советской агрофирмы» Алексеем Барамзиным “Ъ” не удалось. По словам источника “Ъ”, после покупки птицефабрики «Таврос» может вложиться в строительство комбикормового завода для обеспечения поголовья собственными кормами.
Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. По собственным данным, группа управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Более 80% ООО «УК "Таврос"» владеет управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, 19,01% агрохолдинга этим летом получил Альфа-банк (см. “Ъ” от 29 июня).
Производство пищевого яйца для «Тавроса» может быть новым стратегическим направлением. В 2022 году компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела за 2 млрд руб. у «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. Также источники “Ъ” говорили об интересе «Тавроса» к покупке птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае мощностью 650 млн яиц в год. Этот актив на торги в мае по начальной цене 2 млрд руб. выставил банк «Траст», но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Условия для консолидации в отрасли могут быть подходящими. Как отмечает источник “Ъ” на рынке, многие специализирующиеся на пищевом яйце птицефабрики сегодня испытывает сложности. Раньше сезонный рост цен в периоды высокого спроса, например на Пасху, поддерживал бизнес, обычно работающий с небольшой рентабельностью в течение года, но в этом году заметных ценовых колебаний не было, говорит собеседник “Ъ”. По данным Росстата, в первом полугодии производство яиц выросло на 2,5% год к году, до 23,3 млрд штук. В июне яйца в рознице в среднем стоили 77,3 руб. за 10 штук. Это примерно на 4,1% дороже, чем годом ранее, и на 2,47% дешевле, чем в мае.
По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, пищевое яйцо сегодня может быть самым доступным источником животного белка. А цены на мясо, напротив, активно растут. В июне охлажденная и мороженая курица в рознице, по данным Росстата, в среднем стоила 193,48 руб. за 1 кг, что на 6,84% дороже уровня мая и на 2,99% — июня 2022 года. Как отмечает госпожа Бобылева, растущие цены на продукты питания в целом могут способствовать росту интереса инвесторов к агробизнесу. По словам источников “Ъ”, на продажу сегодня выставлено несколько специализирующихся на производстве яиц птицефабрик в разных регионах.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что российский рынок пищевого яйца стабилен и консервативен, за исключением сезонных колебаний спроса. По его словам, в отличие от других стран, в России эта отрасль сильно разрознена и консолидация потребует долгосрочных инвестиций. Зато, считает эксперт, собрав под контролем птицефабрики в нескольких регионах можно получить лучшие условия для дистрибуции от федеральных сетей, а в перспективе — вложиться в развитие глубокой переработки яйца. По его словам, потребность в такой продукции (жидкое яйцо, сухие смеси и т. п.) у пищевой промышленности высока.