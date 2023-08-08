Птицефабрики покатились к инвестору

Агрохолдинг «Таврос», совладельцем которого летом стал Альфа-банк, наращивает портфель активов в производстве пищевого яйца. Под контроль группы перешла птицефабрика в Кировской области, которая в этом году может выпустить до 330 млн яиц. Сдержанная динамика цен на рынке может способствовать консолидации разрозненных профильных активов крупным инвестором, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Структура агрохолдинга «Таврос» в июле стала владельцем ООО «Советская агрофирма» — производителя пищевого яйца в Кировской области, следует из ЕГРЮЛ. За 2022 год птицефабрика планировала выпустить 265 млн яиц, сообщало правительство региона. В этом году, по словам источника “Ъ” на рынке, предприятие должно произвести 320–325 млн яиц.

В «Тавросе» сообщили “Ъ”, что приобретение актива «соответствует стратегии группы». Условия сделки там не раскрыли, но добавили, что «покупатель и продавец выразили желание продолжить сотрудничество», не уточнив деталей. Связаться с прежним владельцем «Советской агрофирмы» Алексеем Барамзиным “Ъ” не удалось. По словам источника “Ъ”, после покупки птицефабрики «Таврос» может вложиться в строительство комбикормового завода для обеспечения поголовья собственными кормами.

Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. По собственным данным, группа управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Более 80% ООО «УК "Таврос"» владеет управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, 19,01% агрохолдинга этим летом получил Альфа-банк (см. “Ъ” от 29 июня).

Производство пищевого яйца для «Тавроса» может быть новым стратегическим направлением. В 2022 году компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела за 2 млрд руб. у «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. Также источники “Ъ” говорили об интересе «Тавроса» к покупке птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае мощностью 650 млн яиц в год. Этот актив на торги в мае по начальной цене 2 млрд руб. выставил банк «Траст», но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Условия для консолидации в отрасли могут быть подходящими. Как отмечает источник “Ъ” на рынке, многие специализирующиеся на пищевом яйце птицефабрики сегодня испытывает сложности. Раньше сезонный рост цен в периоды высокого спроса, например на Пасху, поддерживал бизнес, обычно работающий с небольшой рентабельностью в течение года, но в этом году заметных ценовых колебаний не было, говорит собеседник “Ъ”. По данным Росстата, в первом полугодии производство яиц выросло на 2,5% год к году, до 23,3 млрд штук. В июне яйца в рознице в среднем стоили 77,3 руб. за 10 штук. Это примерно на 4,1% дороже, чем годом ранее, и на 2,47% дешевле, чем в мае.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, пищевое яйцо сегодня может быть самым доступным источником животного белка. А цены на мясо, напротив, активно растут. В июне охлажденная и мороженая курица в рознице, по данным Росстата, в среднем стоила 193,48 руб. за 1 кг, что на 6,84% дороже уровня мая и на 2,99% — июня 2022 года. Как отмечает госпожа Бобылева, растущие цены на продукты питания в целом могут способствовать росту интереса инвесторов к агробизнесу. По словам источников “Ъ”, на продажу сегодня выставлено несколько специализирующихся на производстве яиц птицефабрик в разных регионах.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что российский рынок пищевого яйца стабилен и консервативен, за исключением сезонных колебаний спроса. По его словам, в отличие от других стран, в России эта отрасль сильно разрознена и консолидация потребует долгосрочных инвестиций. Зато, считает эксперт, собрав под контролем птицефабрики в нескольких регионах можно получить лучшие условия для дистрибуции от федеральных сетей, а в перспективе — вложиться в развитие глубокой переработки яйца. По его словам, потребность в такой продукции (жидкое яйцо, сухие смеси и т. п.) у пищевой промышленности высока.

Анатолий Костырев